Доходы консолидированного бюджета Кубани выросли почти на 6% в 2025 году

В консолидированный бюджет Краснодарского края в 2025 году поступило 599 млрд руб. собственных доходов. Это на 5,8% больше, чем годом ранее, рассказал в интервью «Ъ-Кубань» министр экономики Краснодарского края Алексей Юртаев.

Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края

По словам министра, объем валового регионального продукта (ВРП) в прошлом году составил 5,8 млрд руб. (по предварительной оценке), или 101% к уровню 2024 года, что соответствует общероссийской динамике. Среди отраслей, темп развития которых превысил динамику роста ВРП, Алексей Юртаев назвал розничную торговлю (+3,4% в 2025 году в сравнении с 2024 годом), платные услуги (+3%), общественное питание (+1,8%).

«Экономика Краснодарского края в 2025 году попала в состояние, которое экономисты называют "идеальным штормом". Речь идет о ситуации, когда накладываются друг на друга различные шоки — и внешние, и внутренние — и каждый из них в отдельности способен серьезно дестабилизировать региональную экономику, а вместе они создают беспрецедентное давление. Тем не менее мы не только устояли, но и сохранили потенциал для развития»,— рассказал министр.

Подробнее о том, с какими вызовами столкнулась экономика Краснодарского края в 2025 году и что обеспечило ее устойчивость,— в интервью «Ъ-Кубань» «Экономическая модель Краснодарского края работает на человека».

Маргарита Синкевич