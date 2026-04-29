Около 70 человек эвакуированы после атаки БПЛА в Туапсе

Порядка 70 человек, проживавших вблизи нефтебазы в Туапсе, эвакуированы. Они находятся в гостинице. Специалисты продолжают устранять последствия атаки беспилотников на энергетические объекты. Как доложил глава муниципалитета Сергей Бойко, возгорание на нефтебазе удалось локализовать. Спасатели и пожарные работают на месте круглосуточно, сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев в своем Telegram-канале.

По словам главы региона, дополнительно 300 человек из ближайших муниципалитетов края приехали, чтобы помогать приводить в порядок береговую линию и городскую инфраструктуру в Туапсе. Всего на уборке берега и очистке города теперь работают более 600 сотрудников МЧС, «Кубань-СПАС», администраций городов и районов и предприятий.

На территории, где локализовано основное загрязнение, используется тяжелая техника. По словам губернатора, сотрудники обеспечены всеми необходимыми средствами защиты и оборудованием.

«Постоянно мониторим акваторию Черного моря. Сейчас первостепенная задача — потушить пожар и вернуть город к прежней жизни, для этого сделаем все, что от нас зависит»,— заявил глава региона.

По данным оперативного штаба Краснодарского края, Роспотребнадзор зафиксировал незначительное превышение норм бензола в воздухе Туапсе. Специалисты продолжают мониторинг состояния воздуха. Отмечается, что уровень загрязнения на данный момент в целом ниже, чем в период тушения предыдущего масштабного пожара, который начался ночью 20 апреля вследствие атаки беспилотных летательных аппаратов.

Ранее «Ъ-Кубань» писал, что вдоль берега реки Туапсе установили еще один рубеж боновых заграждений для предотвращения распространения нефтепродуктов. Работы также ведутся на территории морского терминала и НПЗ, там специалисты укрепляют защитные ограждения, чтобы снизить количество попавших в реку нефтепродуктов.

Алина Зорина