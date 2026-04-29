Открытое горение на НПЗ в Туапсинском районе ликвидировано
На Туапсинском нефтеперерабатывающем заводе ликвидировано открытое горение. Об этом сообщает оперативный штаб Краснодарского края.
Пожарно-спасательные подразделения МЧС провели пенную атаку, открытое горение устранено на всех участках.
«Успешность действий обеспечена благодаря оперативному наращиванию группировки сил и средств, качественному распределению их по участкам работ»,— отмечается в сообщении.
По данным губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева, порядка 70 человек, проживавших вблизи нефтебазы в Туапсе, эвакуированы. Они находятся в гостинице. Специалисты продолжают устранять последствия атаки беспилотников на энергетические объекты.
Кроме того, риска для здоровья местных жителей в Туапсе после пожара на нефтеперерабатывающем заводе нет. На месте проводятся регулярные замеры, а также усиливаются лабораторные мощности.
Возгорание на НПЗ произошло в ночь на 28 апреля из-за атаки беспилотных летательных аппаратов. На всей территории Туапсинского муниципального округа с 28 апреля действует режим чрезвычайной ситуации регионального уровня.