Открытое горение на НПЗ в Туапсинском районе ликвидировано

На Туапсинском нефтеперерабатывающем заводе ликвидировано открытое горение. Об этом сообщает оперативный штаб Краснодарского края.

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Пожарно-спасательные подразделения МЧС провели пенную атаку, открытое горение устранено на всех участках.

«Успешность действий обеспечена благодаря оперативному наращиванию группировки сил и средств, качественному распределению их по участкам работ»,— отмечается в сообщении.

По данным губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева, порядка 70 человек, проживавших вблизи нефтебазы в Туапсе, эвакуированы. Они находятся в гостинице. Специалисты продолжают устранять последствия атаки беспилотников на энергетические объекты.

Кроме того, риска для здоровья местных жителей в Туапсе после пожара на нефтеперерабатывающем заводе нет. На месте проводятся регулярные замеры, а также усиливаются лабораторные мощности.

Возгорание на НПЗ произошло в ночь на 28 апреля из-за атаки беспилотных летательных аппаратов. На всей территории Туапсинского муниципального округа с 28 апреля действует режим чрезвычайной ситуации регионального уровня.

