Власти Кубани отменили первомайские шествия и массовые мероприятия

Традиционные первомайские шествия на Кубани не состоятся в 2026 году. Об этом сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев в своем Telegram-канале.

«В связи с действующим средним уровнем реагирования в Краснодарском крае два года назад мы ограничили проведение массовых мероприятий на открытом воздухе, если количество участников превышает тысячу человек»,— заявил глава Кубани.

Вениамин Кондратьев отметил, что с учетом текущей обстановки данное требование продолжает действовать. Все праздничные мероприятия в муниципалитетах пройдут в локальном режиме.

