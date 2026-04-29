В начале года ущерб от экономических преступлений на Кубани вырос до 2,4 млрд рублей

В Краснодарском крае в первом квартале 2026 года зарегистрировано 1899 преступлений экономической направленности. Годом ранее за аналогичный период было зафиксировано 1569 подобных эпизодов, пишет «Бизнес ФМ Краснодар» со ссылкой на краевое ГУ МВД.

Наибольшую долю в структуре экономической преступности традиционно составляет мошенничество — 884 случая. Также выявлены 47 фактов присвоения и растраты и 14 эпизодов легализации доходов, полученных преступным путем. По оконченным уголовным делам причиненный ущерб превысил 2,4 млрд руб., при этом, по данным ведомства, он был возмещен в полном объеме. В первом квартале 2025 года аналогичный показатель составлял более 1,4 млрд руб.

Отдельно отмечается, что в отношении субъектов предпринимательской деятельности совершено 108 преступлений, из них 12 — экономической направленности. По фактам незаконного оборота алкогольной и табачной продукции возбуждено 96 уголовных дел. Изъято более 65 тонн спиртосодержащей продукции, около 400 тыс. пачек контрафактных сигарет, а также свыше 40 тыс. электронных систем доставки никотина и 45 тыс. жидкостей к ним.

Всего в регионе за отчетный период зарегистрировано 13 597 преступлений. Раскрываемость превысила 56%. В общественных местах и на улицах совершено 3219 правонарушений.

