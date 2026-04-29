На Кубани объем кредитования экономики и населения за 10 лет вырос в 2,7 раза

Объем кредитования экономики и населения Краснодарского края с 2016 по 2025 годы увеличился в 2,7 раза — до 4,4 трлн руб. В 2025 году в сравнении с 2024 годом показатель вырос на 6%. Об этом в интервью «Ъ-Кубань» рассказал министр экономики Краснодарского края Алексей Юртаев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Мальгавко, Коммерсантъ Фото: Алексей Мальгавко, Коммерсантъ

Министр уточнил, что за 10 лет объем кредитования субъектов малого, среднего предпринимательства и физлиц увеличился в 4,4 раза по каждому направлению (до 995 и 951 млрд руб. соответственно), а выдача ипотеки — в 4,8 раза (до 176 млрд руб.). В 3,3 раза выросли остатки по вкладам кубанцев, достигнув 2,1 трлн руб.

«Сегодня банки не просто выполняют свои прямые функции, они стали стратегическими партнерами региональной власти в достижении национальных целей развития. Мы видим это и по цифрам, и по реальным изменениям в экономике. Прошедший год был непростым для всей российской экономики: высокая ключевая ставка, санкционное давление, необходимость перестройки логистики. Тем не менее банковская система Кубани показала удивительную устойчивость и даже ускорила некоторые процессы»,— рассказал Алексей Юртаев.

В Краснодарском крае действует 964 банковских учреждения. По этому показателю Кубань занимает второе место после московского региона. В Краснодарском крае функционируют 20 из 30 крупнейших банков России.

Подробнее о том, с какими вызовами столкнулась экономика Краснодарского края в 2025 году и что обеспечило ее устойчивость,— в интервью Алексея Юртаева «Экономическая модель Краснодарского края работает на человека».

Как ранее писал «Ъ-Кубань», в Краснодарском крае количество финансовых организаций за год сократилось на 13,3%. Эксперты связывают это с увеличением налоговой нагрузки, падением спроса на заемные средства и высокой конкуренцией в регионе, которую не выдерживают небольшие компании. Аналитики утверждают, рынок финансовых услуг на Кубани очищается от неэффективных игроков и качественно растет.

Маргарита Синкевич