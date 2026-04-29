Роспотребнадзор: риска для здоровья жителей Туапсе после пожара на НПЗ нет

Риска для здоровья местных жителей в Туапсе после пожара на нефтеперерабатывающем заводе нет. Об этом ТАСС заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. На месте проводятся регулярные замеры, а также усиливаются лабораторные мощности.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: официальный канал Губернатора Краснодарского края в MAX Фото: официальный канал Губернатора Краснодарского края в MAX

«Мои коллеги там работают, делают все для того, чтобы никаких рисков для местных жителей не случилось. Все выявляемые несоответствия требованиям коллеги анализируют и своевременно предупреждают население, как себя вести в той или иной ситуации»,— заявила Анна Попова.

По ее словам, ситуация в Туапсе находится под контролем ведомства.

Масштабный пожар на НПЗ произошел в ночь на 28 апреля из-за атаки беспилотных летательных аппаратов. Жителей ближайших к месту возгорания улиц эвакуировали. На всей территории Туапсинского муниципального округа с 28 апреля действует режим чрезвычайной ситуации регионального уровня.

По данным губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева, порядка 70 человек, проживавших вблизи нефтебазы в Туапсе, эвакуированы. Они находятся в гостинице. Специалисты продолжают устранять последствия атаки беспилотников на энергетические объекты. Как доложил глава муниципалитета Сергей Бойко, возгорание на нефтебазе удалось локализовать. Спасатели и пожарные работают на месте круглосуточно.

Алина Зорина