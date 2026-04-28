Форма на вырост

В Пермском крае продолжается массовое строительство новых школ и капремонт существующей образовательной инфраструктуры. За последние пять лет было построено 38 новых школ, а до 2030 года планируют построить еще 22 школы. Масштабное строительство связано с необходимостью ликвидации второй и третьей смены в школах и обновлением устаревшей инфраструктуры. Строительство ведется не только в столице Прикамья, но и в отдаленных территориях. Эксперты считают, что обновление школ — назревшая необходимость, но отмечают, что новая инфраструктура требует повышенных финансовых вложений на их содержание, а кроме того, обращают внимание, что помимо новых стен необходимо решать и проблему кадрового дефицита в образовании.



Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ К 2030 году в регионе должны появиться еще 22 новые школы

Первая смена в шаговой доступности В Пермском крае продолжается обновление образовательной инфраструктуры. По информации минстроя Пермского края, до конца 2026 года планируют завершить строительство двух школ в Перми и Нытве в рамках нацпроекта «Молодежь и дети». Темпы строительства останутся высокими минимум до 2030 года: к этому времени в краевой столице и в муниципалитетах запланировано возведение 22 школ, в том числе в небольших населенных пунктах, например в селах Сива и Юрла. Благодаря федеральной поддержке (в рамках федерального проекта «Модернизация школьных систем образования») продолжается и ремонт существующих учреждений. В 2025 году после капремонта открылись 12 объектов, в том числе в Кукуштане, Кизеле и Лысьве. Как сообщают в краевом минобре, в 2026 году должна завершиться масштабная реконструкция 28, а в 2027 году — 27 школ.

К активному возведению образовательной инфраструктуры Пермский край приступил в 2019 году. Если ранее в эксплуатацию сдавали одну-две школы в год, то тогда темпы строительства выросли до 10–12 объектов ежегодно. Рекорд поставили в 2024 году, когда в регионе появилось 11 новых школ, из них почти половина — в Перми. Благодаря финансовой поддержке федеральных властей учебные заведения появились в Кунгуре и с. Филипповка Кунгурского округа, Чернушке, с. Лобаново Пермского округа, пос. Рябинино Чердынского округа, с. Брюзли Бардымского округа, Гайнах, Красновишерске, Березовке, Березниках, Гамово, Кудымкаре и многих других территориях. Всего, по данным краевого минобразования, с 2018 по 2025 год в Прикамье появилось 49 новых школ.

По мнению экспертов, необходимость такого масштабного подхода обусловлена несколькими факторами. Один из них — исполнение поручений президента РФ в части перевода школ на учебу в одну смену. Несмотря на появление новых объектов, в большинстве учреждений дети продолжают учиться в две смены. Проблема остается актуальной не только для Перми и Пермского муниципального округа, где высоки темпы жилищного строительства, но и для ряда муниципалитетов. «Потребность в школах до сих пор не закрыта, несмотря на определенный спад рождаемости. Планы на их строительство были утверждены с учетом демографических показателей»,— говорит член общественного совета при министерстве образования Пермского края Зоя Галайда.

В случае с краевой столицей опираться исключительно на показатели рождаемости не стоит, уверен член Общественной палаты Пермского края Алексей Грибанов.

«Школьников в Перми все больше: сказывается миграция внутри региона. Семьи с детьми переезжают в краевой центр из муниципалитетов, и это тоже необходимо учитывать»,— обозначил собеседник.

Среди других значимых факторов называется необходимость вывода из эксплуатации старых деревянных зданий, устаревших как технически, так и морально. «Даже в Перми в разных микрорайонах есть школы с деревянными перекрытиями. Через несколько лет их потребуется закрыть: они исчерпали ресурс. К этому моменту им на смену будут готовы новые объекты»,— сообщил председатель комитета заксобрания по развитию инфраструктуры Павел Черепанов.

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Необходимость масштабного строительства школ связана с устаревшей инфраструктурой

Вопрос престижа Школы в регионе строятся на средства краевого и федерального бюджетов, используются и средства частных инвесторов. Так, с 2019 года девелоперы, желающие увеличить высотность и плотность жилой застройки более чем на 60% от установленных показателей, заключают с мэрией соглашение о благотворительном взносе на строительство социальных объектов. Масштабное жилищное строительство все чаще предусматривается с учетом создания образовательной инфраструктуры.

«Как правило, при возведении новых микрорайонов сразу же предусматривается место под образовательные учреждения. При комплексном развитии территории изначально прорабатывается, сколько семей заедет в те или иные дома и в какие школы будут ходить их дети. При этом застройщиков практически обязывают либо сдавать средства на строительство школы, либо строить ее своими силами. Люди, покупающие жилье в таких районах, понимают: да, стоимость квадратного метра может быть несколько выше, зато престижность и удобство места сразу резко возрастают»,— подчеркивает Алексей Грибанов.

«Это нормально, когда для застройщиков выдвигают условия по возведению новых социальных объектов — детских садов и школ. Если эта работа будет упущена, в некоторых случаях может возрасти риск возвращения к трехсменке»,— уверена Зоя Галайда.

При этом эксперты обращают внимание на тенденцию к снижению общего числа учащихся. На этом фоне в обозримом будущем может возникнуть вопрос о загрузке школ. По словам Алексея Грибанова, в департаменте образования Перми ситуацию отслеживают, выход из ситуации видится в организации «продленки»: это особенно удобно в случае с начальным звеном. Кроме того, современные школы, оснащенные передовым оборудованием, можно использовать как центры дополнительного образования. Выводить их из системы образования не считается целесообразным.

В интересах реновации Краевые власти неоднократно заявляли: повышение доступности и качества образования в регионе остаются одними из приоритетных задач. При этом во главу угла ставится устранение территориального неравенства: объекты даже в отдаленных населенных пунктах не должны уступать по качеству и оснащению лучшим школам и детским садам краевой столицы.

В апреле 2024 года в поселке Рябинино Чердынского округа открылась новая, современная школа. Она заменила старую, деревянную. Двухэтажное здание, рассчитанное на 220 учеников, построили в рамках нацпроекта «Образование». При этом ее оснащение не уступает пермским учреждениям: есть компьютерный класс, лаборатории робототехники и виртуальной реальности.

«Если бы не построили новую школу, получили бы от надзорных органов предписание приостановить учебный процесс — старая не отвечала современным требованиям. При этом понимали: новый, более крупный объект необходимо содержать за счет муниципалитета, поэтому не взяли типовой трехэтажный проект. Выбрали вариант без излишеств: например, нет актового зала»,— сообщила глава Чердынского округа Анна Батагова. По словам главы, поселок стабилен с точки зрения демографии, и количество детей с годами сильно не меняется. Кроме того, в Рябинино много семей с приемными детьми, их потребности тоже необходимо было учитывать.

Эксперты отмечают: строительство школ в отдаленных территориях может выступать и определенным сдерживающим фактором в миграционной политике. Новые образовательные учреждения — своеобразные «якоря», играющие роль точек притяжения не только в образовательном смысле, но и в более широком культурном плане. Доступность и качество образования могут сыграть определенную роль при выборе места жительства семьями, планирующими рождение детей.

«В случае с небольшими населенными пунктами на ситуацию нужно смотреть шире: школы в селах и деревнях — это полноценные социокультурные центры, где в актовых залах проходят концерты, а в спортзалах идут занятия в спортивных секциях. В результате обновление школ дает толчок к развитию всему поселению»,— утверждает Павел Черепанов.

Примером удачной реновации имеющегося здания может служить опыт Лысьвенского округа. В 2025 году там завершилось обновление школы №17. Это первое серьезное вмешательство в конструкцию здания, построенного в 1960 году.

«Капитальный ремонт — хороший способ довести старое здание до современных стандартов. По сути, от старого остались только стены. Опыт признан удачным, и в ближайшем будущем будет повторен еще с двумя школами»,— сообщила начальник управления образования администрации Лысьвенского округа Лариса Степанова. Кроме того, она подчеркнула: введение в эксплуатацию нового лицея «ВЕКТОРиЯ» в 2020 году позволило заметно пересмотреть «обойму» имеющихся образовательных площадей. Так, здание школы для детей с ограниченными возможностями, построенное в середине 1930-х, в итоге передали Лысьвенской швейной фабрике.

Учат не стены Быстрое увеличение числа школ обостряет другую проблему сферы образования — дефицит кадров. Особенно заметна нехватка преподавателей по таким предметам, как математика, физика и иностранный язык.

«Труд преподавателей тяжел. Многие опытные учителя уходят в репетиторство: спокойнее, а доход выше. Поэтому необходимо определиться, что для нас важнее — хороший учитель или хорошие условия для получения знаний. Губернатор поставил задачу сделать Пермь и Прикамье центром инженерного образования. Нам априори нужна хорошая база по математике и физике. Необходима программа, предусматривающая доплату преподавателям за ведение этих предметов»,— подчеркнул Алексей Грибанов.

Другая финансовая проблема, связанная с современными школами, — их размер. Более крупные объекты в эксплуатации обходятся куда дороже компактных аналогов, построенных десятилетия назад. Новые санитарные нормы, более просторные помещения и иная система отопления приводят к тому, что в местных бюджетах приходится постоянно изыскивать дополнительные средства на содержание объектов образования. На фоне постоянного роста цен на коммунальные услуги сделать это бывает непросто, особенно в небольших, глубоко дотационных территориях. По словам собеседников, в этом случае значительная роль в деле эксплуатации должна уделяться системам энергоэффективности зданий.

Вместе с тем эксперты отмечают, что в Перми и регионе основные задачи по строительству школ уже реализованы и в будущем все решения по возведению новых объектов будут приниматься более точечно. На темпах могут сказаться и перспективные федеральные изменения, касающиеся доступности школ. Если их утвердят, так называемый радиус доступности может быть увеличен, что поможет обеспечить доступность школ при их меньшем количестве. На примере краевой столицы видно, что обеспеченность учреждениями высока, но концентрация учеников не соответствует месту нахождения школ.

«В случае Перми все зависит от микрорайона. Скажем, у центрального рынка строятся три огромных жилых комплекса. Понятно, там потребуются учебные заведения. Новые объекты будут появляться только там, где прогнозируется серьезный рост жилищного строительства, а в муниципалитетах — лишь в тех населенных пунк­тах, где остро требуется реновация»,— поделился Павел Черепанов.

Андрей Кудрин