Лидер ЛПДР намерен добиться наказания для цыганской «банды» из Ставрополья

Лидер ЛДПР заявил о намерении добиться наказания для цыганской «банды» из Ставропольского края. Партия подготовит обращение в Следственный комитет и запрос в Генеральную прокуратуру, сообщил Леонид Слуцкий.

Ранее в социальных сетях опубликовали видео, на котором толпа цыган избивает мужчину на глазах у его маленького сына в городе Изобильный. По данным СМИ, пострадавший является участником СВО.

Лидер партии подчеркнул, что ролик с избиением набирает тысячи просмотров, но видео с задержанием нападавших не появляются.

«А ведь разобраться есть с чем: в СМИ регулярно поступают сообщения о беспределе местной диаспоры», — добавил политик.

