Дроны ударили по Туапсе

Туапсе за последние дни неоднократно был атакован беспилотниками. В результате ударов пострадали портовая, коммунальная инфраструктура, жилые дома. В сводках появляются сообщения о погибших. В понедельник 20 апреля после очередного удара по порту власти города отменили занятия в школах, детсады переведены на особый режим работы. Хронология атак и как город справляется с их последствиями — в материале «Ъ-Кубань».

Мощная атака дронов обрушилась на Туапсе в ночь на 16 апреля. Незадолго до полуночи на территории Туапсинского округа был введен режим ракетной опасности. Сигнал оповещения был доведен до населения с использованием сирен и иных средств информирования. Удар беспилотников пришелся на морской терминал, жилые дома и объекты коммунальной инфраструктуры.

Повреждения получили 52 частных домовладения (пять из них были полностью разрушены) и восемь многоквартирных домов.

Также пострадали социально значимые объекты, включая Туапсинский морской кадетский корпус, здание профессионального лицея №29 и детскую школу искусств имени Рахманинова.

В результате атаки погибли два человека — женщина и подросток, еще семеро получили травмы. Одна из жертв атаки — 14-летняя школьница, которая является членом семьи участника СВО. По словам матери, девочка находилась в комнате, в которую пришелся удар БПЛА. Учитывая показания очевидца и характер разрушений — помещение полностью уничтожено и выгорело — девочка была признана погибшей. Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту гибели и ранения мирных жителей в Краснодарском крае в результате атак беспилотников. СКР квалифицировал атаку БПЛА как террористический акт.

От удара на морском терминале возник пожар, который тушили трое суток. Очаг возгорания находился вблизи технологического оборудования терминала.

О полной ликвидации возгорания стало известно днем 19 апреля. Для тушения были привлечены более 150 специалистов и 49 единиц техники.

Из-за пожара на терминале в акватории реки Туапсе пришел разлив нефтепродуктов. Для ликвидации его последствий было установлено 750 м боновых заграждений, смонтированы пять устройств для сбора загрязнений и оборудована нефтеловушка. Сообщалось, что выхода нефтепродуктов в акваторию Черного моря не допущено.

В муниципалитете был введен режим чрезвычайной ситуации, открыт пункт временного размещения на базе школы №6, при этом часть пострадавших была размещена в гостиницах. Власти города заявили о готовности обеспечить жильем всех нуждающихся, включая предоставление помещений из маневренного фонда. Одновременно они развернули работу по оценке состояния инфраструктуры и формирование смет на восстановительные работы.

Экстренные службы и волонтеры немедленно приступили к ликвидации последствий атаки БПЛА: разбору завалов и восстановлению поврежденных объектов. Всего в работах было задействовано более 90 человек. Ввиду ухудшения погодных условий особое внимание уделялось временной защите поврежденных зданий — закрытию выбитых окон пленкой. В районе Варваринки специалисты занялись восстановлением водопровода и ремонтом сетей теплоснабжения, пострадавших в результате атаки в ночь на 16 апреля.

Буквально на следующий день, 17 апреля, в Туапсинском муниципальном округе вновь была объявлена угроза атаки БПЛА. На этот раз обошлось без разрушений.

В воскресенье 19 апреля в море было зафиксировано нефтяное пятно. По данным оперштаба края, оно возникло еще после атаки 16 апреля.

Пятно было видно на спутниковом снимке примерно в полутора морских милях от Туапсинского морского порта. По оценке специалистов, площадь загрязнения составляла порядка 10 тыс. кв. м. Для локализации разлива к работам были привлечены шесть судов порта, включая быстроходные катера и нефтемусоросборщики. Работы по ликвидации разлива и на реке, и на море продолжаются до сих пор.

В ночь на понедельник 20 апреля на Туапсе был совершен новый массированный налет беспилотников. В результате него в порту произошел пожар, и там погиб один человек. Спасатели продолжают борьбу с огнем на морском терминале. В тушении участвуют два пожарных поезда, всего привлечено 246 человек и 73 единицы техники. Специалисты Роспотребнадзора занимаются мониторингом состояния воздуха в этом районе. Они планируют делать замеры в районе жилой застройки трижды в день — утром, днем и вечером. По данным последних лабораторных исследований концентрация вредных веществ на морском терминале не превышает нормы.

Кроме того, обломками беспилотников повреждены остекление ряда зданий, включая начальную школу и детский сад, а также музей, храм, многоквартирный дом и газопровод.

Атака БПЛА затронула и железную дорогу. Но в пресс-службе Северо-Кавказской железной дороги сообщили, что в результате постороннего вмешательства железнодорожная инфраструктура повреждений не получила, пострадавших там нет. Движение поездов на станции Туапсе осуществляется в штатном режиме.

После ночной атаки городские власти в понедельник 20 апреля отменили занятия в муниципальных и государственных школах. Детские сады №28, №25, №24 и №22 в понедельник работают без приема детей, остальные учреждения переведены в режим дежурных групп с обеспечением питания и сна для детей работающих родителей.

Прокуратура объявила, что следит за соблюдением прав граждан после атаки БПЛА на Туапсе и взаимодействия с профильными службами для оперативного оказания помощи жителям. Для приема обращений граждан и оказания правовой помощи открыты горячие линии.

По данным оперштаба региона на вечер 20 апреля, из-за ночной атаки БПЛА на Туапсе число пострадавших увеличилось до трех человек. В больницу из многоквартирного дома, где произошла разгерметизация газопровода, был госпитализирован мужчину с отравлением. Также в результате атаки беспилотников один человек погиб, еще один находится в медицинском учреждении. Пострадавшим специалисты оказывают всю необходимую помощь.

Андрей Обнорский