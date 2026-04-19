В акватории реки Туапсе локализовали разлив нефтепродуктов после пожара на терминале

Специалисты локализовали разлив нефтепродуктов в акватории реки Туапсе, возникший после пожара на морском терминале. Об этом сообщили в краевом оперативном штабе.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба ЮРПСО МЧС России Фото: пресс-служба ЮРПСО МЧС России

По информации ведомства, для ликвидации последствий установлено 750 м боновых заграждений, смонтированы пять устройств для сбора загрязнений и оборудована нефтеловушка. Выхода нефтепродуктов в акваторию Черного моря не допущено.

Разлив произошел вследствие пожара на терминале, возникшего в ночь на 16 апреля после атаки беспилотников. Днем 19 апреля стало известно, что возгорание было полностью ликвидировано с привлечением более 150 специалистов и 49 единиц техники, включая силы ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

В ходе работ также проводился мониторинг состояния воздуха. Как сообщили в Роспотребнадзор, превышений допустимых концентраций загрязняющих веществ не зафиксировано.

В результате атаки БПЛА 16 апреля в Туапсинском округе погибли два человека — женщина и подросток, еще пять получили травмы. В муниципалитете был введен режим чрезвычайной ситуации, власти сообщали о предоставлении временного жилья пострадавшим и проработке мер дальнейшей поддержки.

Анна Гречко