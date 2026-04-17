В Туапсе не нашли останков погибшего от атаки БПЛА ребенка

Экстренные службы завершили разбор завалов жилого дома в Туапсе, где, по ранее поступавшей информации, проживала семья погибшей в результате атаки беспилотников 14-летней девочки. Однако, по уточненным данным, ее останки на месте не обнаружены, сообщили ТАСС в экстренных службах региона. В настоящее время продолжается обследование прилегающей территории.

Ранее сообщалось, что погибшая при атаке БПЛА девочка являлась членом семьи участника специальной военной операции, семье оказывается необходимая помощь.

«Разбор завалов дома к утру полностью завершен, числящаяся погибшей не обнаружена, специалисты ведут прочесывание прилегающей территории»,— заявил собеседник агентства.

