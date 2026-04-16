Ракетную опасность объявили в Туапсинском районе

На территории Туапсинского округа введен режим ракетной опасности. Сигнал оповещения «Внимание всем» доведен до населения с использованием сирен и иных средств информирования, сообщил глава района Сергей Бойко.

Власти обращают внимание на необходимость строгого соблюдения мер безопасности. При нахождении дома гражданам следует избегать пребывания у окон и переместиться в помещения без окон — коридоры, санузлы или кладовые. В качестве альтернативы допускается укрытие в комнатах, не выходящих окнами в сторону моря.

На открытых пространствах рекомендуется оперативно проследовать в укрытия — подвальные и цокольные помещения зданий, подземные переходы и парковки. Использование личного транспорта в качестве укрытия, а также нахождение у стен жилых домов признаны небезопасными.

Жителям и гостям муниципалитета рекомендовано сохранять спокойствие и ожидать официального уведомления об отмене режима. Сигнал будет снят после стабилизации обстановки.

Введение ракетной опасности происходит на фоне ранее зафиксированных последствий атак беспилотных летательных аппаратов. По последним данным, в Туапсе пострадали семь человек. Два человека погибли, среди них несовершеннолетняя и взрослая женщина.

В результате происшествия повреждены десятки жилых объектов, включая частные и многоквартирные дома, а также социальные учреждения. В округе действует режим чрезвычайной ситуации, сформированы рабочие группы для оценки ущерба и обследования территорий.

Кроме того, последствия атак отмечены в Сочи, где повреждены жилые дома и объекты инфраструктуры, а также в Новороссийске, где произошел пожар на гражданском судне после падения обломков.

Оперативные службы продолжают мониторинг ситуации и проведение необходимых мероприятий.

