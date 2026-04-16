СКР расследует дело о теракте после ночной атаки БПЛА на Краснодарский край

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту гибели и ранения мирных жителей в Краснодарском крае в результате атак беспилотников, квалифицировав произошедшее как террористический акт. Об этом сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.

По данным СКР, в ночь на 16 апреля украинские вооруженные формирования нанесли массированные удары по гражданским объектам региона с использованием беспилотных летательных аппаратов. В Туапсе в результате атак погибли два человека, в том числе несовершеннолетняя, еще несколько жителей получили ранения. Также зафиксированы повреждения частных домовладений, объектов портовой инфраструктуры и гражданских судов.

В поселке Дагомыс Лазаревского района Сочи повреждено здание детского сада, в поселке Лоо — жилые дома. Кроме того, в территориальных водах России атаке подвергся нефтяной танкер под флагом Либерии, капитан судна, гражданин Турции, получил ранения и был госпитализирован.

Сотрудники СКР провели осмотры мест происшествий, зафиксировали повреждения и назначили взрывотехнические экспертизы. В ведомстве заявили, что действиям причастных лиц будет дана правовая оценка.

