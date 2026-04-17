В Туапсинском округе объявили угрозу атаки беспилотников

В Туапсинском муниципальном округе объявлена угроза атаки беспилотных летательных аппаратов. Соответствующее сообщение доведено до жителей и гостей территории с указанием порядка действий при включении системы оповещения.

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

При подаче сигнала «Внимание всем» гражданам рекомендуется соблюдать меры безопасности. В помещениях необходимо находиться вдали от окон, укрываясь в комнатах без остекления — коридорах, санузлах, ванных комнатах или кладовых. Также допускается использование помещений, окна которых не ориентированы в сторону моря.

В случае нахождения на улице жителям предписано укрыться в подземных переходах, цокольных этажах зданий или на парковках. Отдельно отмечается, что автомобиль не является безопасным укрытием. Кроме того, не рекомендуется находиться вблизи стен многоквартирных домов.

Гражданам необходимо сохранять спокойствие и ожидать официального уведомления об отмене сигнала. Уточняется, что отмена будет произведена после нормализации обстановки.

Ранее в Туапсинском округе были зафиксированы последствия атаки беспилотников, произошедшей в ночь на 16 апреля. По данным главы муниципалитета Сергея Бойко, повреждения получили порядка 60 объектов, включая жилые дома и социальную инфраструктуру.

По уточненной информации, повреждены 52 частных домовладения и восемь многоквартирных домов. Также зафиксированы повреждения трех социально значимых объектов. В настоящее время продолжается обследование территории и жилого фонда.

На текущий момент обследованы 43 жилых помещения, в которых проживают 122 человека. Власти планируют завершить подомовые обходы в кратчайшие сроки. При этом допускается увеличение числа поврежденных объектов по мере поступления новых заявок.

В ходе обследования установлено, что пять частных домов полностью утрачены. Для ликвидации последствий задействованы 285 человек и 71 единица техники.

В муниципалитете продолжает функционировать пункт временного размещения на базе школы №6, при этом часть пострадавших размещена в гостиницах. Власти заявляют о готовности обеспечить жильем всех нуждающихся, включая предоставление помещений из маневренного фонда.

Одновременно проводится оценка состояния инфраструктуры и формирование смет на восстановительные работы. Ранее также сообщалось о гибели двух человек, включая несовершеннолетнюю, и пяти пострадавших в результате атаки. В районе морского порта зафиксировано возгорание технологического оборудования. В округе введен режим чрезвычайной ситуации, на месте продолжают работать экстренные службы.

Мария Удовик