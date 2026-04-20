Железнодорожная инфраструктура Туапсе не повреждена после ночной атаки БПЛА

Движение поездов на станции Туапсе осуществляется в штатном режиме, сообщили в пресс-службе Северо-Кавказской железной дороги. По данным компании, в результате постороннего вмешательства железнодорожная инфраструктура повреждений не получила, пострадавших нет.

Как ранее сообщал губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев, в ночь на 20 апреля Туапсе подвергся массированной атаке беспилотников. По предварительным данным, в морском порту погиб один человек.

В результате инцидента возникло возгорание, обломками дронов повреждены остекление ряда зданий, в том числе начальной школы и детского сада. Также зафиксированы повреждения музея, храма, многоквартирного дома и газопровода.

По информации Минобороны РФ, в ночь на понедельник силы ПВО перехватили 112 беспилотников над территорией России, атакам подверглись Краснодарский край, Крым и ряд других регионов.

