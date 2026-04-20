Прокуратура следит за соблюдением прав граждан после атаки БПЛА на Туапсе
Прокуратура Краснодарского края и Южная транспортная прокуратура заявили о контроле за соблюдением прав граждан в связи с атакой беспилотных летательных аппаратов в Туапсе. Ведомства сообщили об организации взаимодействия с профильными службами для оперативного оказания помощи жителям.
Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ
Как уточнили в региональной прокуратуре, мониторинг ситуации осуществляет Туапсинский межрайонный прокурор Евгений Елин. Одновременно в морском порту Туапсе зафиксированы повреждения транспортной инфраструктуры; на место происшествия выехал Туапсинский транспортный прокурор Евгений Завалин.
Для приема обращений граждан и оказания правовой открыты горячие линии.