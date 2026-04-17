Лишившихся жилья после атаки БПЛА жителей Туапсе расселят в маневренный фонд
В Туапсе продолжаются работы по ликвидации последствий атаки беспилотников, сообщили в администрации муниципалитета. В разборе завалов разрушенных домов задействованы 44 человека и около 10 единиц техники. Специалисты управления ГО и ЧС продолжают обследования объектов по обращениям граждан.
Как сообщил глава муниципалитета Сергей Бойко, комиссии по оценке ущерба будут работать и в выходные дни — 18 и 19 апреля.
Жителям, лишившимся жилья, подобраны помещения в маневренном фонде, на данный момент они временно размещены в гостинице. Пункт временного размещения продолжает функционировать, однако сейчас постояльцев в нем нет.
В районе Варваринки ведутся работы по восстановлению водопровода, поврежденного обломками БПЛА. Также завершен ремонт ряда сетей теплоснабжения, пострадавших в результате атаки в ночь на 16 апреля.