Лишившихся жилья после атаки БПЛА жителей Туапсе расселят в маневренный фонд

В Туапсе продолжаются работы по ликвидации последствий атаки беспилотников, сообщили в администрации муниципалитета. В разборе завалов разрушенных домов задействованы 44 человека и около 10 единиц техники. Специалисты управления ГО и ЧС продолжают обследования объектов по обращениям граждан.

Фото: Сергей Ворсин, Коммерсантъ

Как сообщил глава муниципалитета Сергей Бойко, комиссии по оценке ущерба будут работать и в выходные дни — 18 и 19 апреля.

Жителям, лишившимся жилья, подобраны помещения в маневренном фонде, на данный момент они временно размещены в гостинице. Пункт временного размещения продолжает функционировать, однако сейчас постояльцев в нем нет.

В районе Варваринки ведутся работы по восстановлению водопровода, поврежденного обломками БПЛА. Также завершен ремонт ряда сетей теплоснабжения, пострадавших в результате атаки в ночь на 16 апреля.

