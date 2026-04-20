В Туапсе после атаки БПЛА ликвидируют разлив нефти

В Туапсе продолжаются работы по ликвидации последствий разлива нефтепродуктов в акватории и реке Туапсе, возникшего после атаки беспилотных летательных аппаратов в ночь на 16 апреля, сообщает оперштаб Кубани.

Как следует из данных наблюдения, 19 апреля в море было зафиксировано нефтяное пятно на спутниковом снимке примерно в полутора морских милях от Туапсинского морского порта. По оценке специалистов, площадь загрязнения составляет порядка 10 тыс. кв. м. Для локализации разлива установлены боновые заграждения, к работам привлечены шесть судов порта, включая быстроходные катера и нефтемусоросборщики.

Инцидент стал следствием повреждения инфраструктуры морского терминала в результате атаки БПЛА, зафиксированной в ночь на 16 апреля.

Отдельные работы по сбору нефтепродуктов продолжаются и в реке Туапсе, куда загрязнение попало после возгорания на терминале. По данным оперативных служб, разлив удалось локализовать: установлено около 750 м боновых заграждений, задействованы пять специализированных устройств для сбора нефтепродуктов, оборудована нефтеловушка.

