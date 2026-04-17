Главные новости недели 13–19 апреля

Выбор «Ъ-Черноземье»

  • Белгородский губернатор Вячеслав Гладков сообщил, что уходит в отпуск на две недели.
  • «РВК-Воронеж» может возглавить экс-руководитель госстройнадзора Воронежской области Сергей Болгов.
  • Курский предприниматель Игорь Ругаев получил восемь лет лишения свободы за хищения на линиях обороны.
  • Суд обратил в доход государства имущество бывшего зампредседателя Воронежского областного суда Евгения Кучинского.
  • Депутат от «Единой России» Надежда Пономарева возглавила городское собрание Курска.
  • Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов опроверг слухи о своей отставке.
  • Особый режим хотят ввести на границе Воронежской области и ЛНР.
  • Курские власти потребовали у строительного холдинга «Тезис» 3,7 млрд руб. за срыв строительства детской больницы.
  • Мэр Воронежа Сергей Петрин стал первым замсекретаря городского отделения «Единой России».
  • Вице-губернатор Тамбовской области Галина Шеманаева заявилась на предварительное голосование «Единой России» по выборам в Тамбовскую облдуму.
  • Денис Махаев назначен руководителем управления Федеральной антимонопольной службы по Курской области.
  • Суд признал незаконными часть параметров по торгам комплексного развития «квартала мойщиков» в Воронеже.
  • Не состоялись конкурсы на строительство двух полигонов ТКО в Воронежской области с общей суммой начальных цен контрактов 2,4 млрд руб.
  • Губернатор Воронежской области Александр Гусев назначил врио главы Нововоронежа Юрия Жегульского.
  • В отношении бывшей зампредседателя Ленинского райсуда Курска возбуждено дело о взятке на 3 млн руб.
  • Орловский губернатор Андрей Клычков утвердил установку бюста Сталина за счет бюджета.
  • Koblik Group с активами под Воронежем выставила на продажу часть завода в Оренбурге за 3,5 млрд руб.