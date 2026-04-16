Белгородский губернатор уходит в отпуск на фоне слухов об отставке

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил в своем Telegram-канале, что уходит в отпуск на две недели. В это время исполняющим обязанности будет его заместитель — руководитель администрации губернатора Александр Лоренц.

Фото: пресс-служба правительства Белгородской области

Господин Гладков отметил, что в последний раз в «таком» отпуске был в 2024 году. При этом он добавил, что продолжит информировать подписчиков об оперативной обстановке в регионе.

«Правительство региона, главы — все находятся на своих рабочих местах. Оперативные дежурные, МЧС, полиция, "Барс-Белгород", "Орлан" — все работают и выполняют свои оперативные и боевые задачи по защите мирных жителей и ликвидации последствий возможных чрезвычайных ситуаций. Все алгоритмы отлажены и отработаны множество раз»,— добавил губернатор.

С понедельника, 13 апреля, Вячеслав Гладков перестал вести соцсети в привычном режиме: из них исчезли уже привычные «утренние обращения» и видеосообщения. Кроме того, в понедельник не велась прямая трансляция с оперативного совещания в облправительстве под председательством главы региона. Это вызвало беспокойство белгородцев, писали местные СМИ.

В начале прошлой недели «Ведомости» сообщили о возможной отставке Вячеслава Гладкова со ссылкой на собственные источники в администрации президента. В качестве причин назывались состояние здоровья губернатора и «не лучшая» ситуация с поддержкой власти в Белгородской области из-за ухудшения качества жизни по сравнению с прежними временами. Источник «Ъ-Черноземье» в правительстве Белгородской области 7 апреля не подтвердил и не опроверг информацию о возможном увольнении господина Гладкова. По словам собеседника, «...в этом вопросе все эксклюзивы — только от высшего должностного лица государства». В Кремле 9 апреля отказались комментировать кадровые изменения. 10 апреля источники «Ъ» в администрации президента назвали основным кандидатом на пост белгородского губернатора замглавы Иркутской области, Героя России, ветерана СВО Александра Шуваева.

Алина Морозова