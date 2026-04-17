Суд обратил в доход государства активы бывшего зампреда Воронежского облсуда

Мещанский районный суд Москвы по иску Генпрокуратуры обратил в доход государства имущество бывшего заместителя председателя Воронежского областного суда Евгения Кучинского. Об этом сообщил Telegram-канал судов общей юрисдикции столицы.

У господина Кучинского изъяты жилые и нежилые помещения, земельный участок, автомобиль. Как рассказывал «Ъ-Черноземье», надзор требовал изъять у него и у его родственников различные активы, купленные им во время службы судьей в Химкинском горсуде и Московском облсуде с помощью неподтвержденных доходов. В 2010–2015 годах судья приобрел квартиру в Химках, дом с земельным участком и гаражами общей стоимостью более 21 млн руб. Уже после приезда в Воронеж в собственности его супруги и тещи появилась квартира в Москве и Lexus RX 300.

Евгений Кучинский служил в Воронежском облсуде с 2022 года, на прошлой неделе он покинул пост. В 1996–2002 годах он был следователем Солнечногорской прокуратуры Московской области, затем около года отработал адвокатом, а потом девять лет — судьей Химкинского горсуда. Также господин Кучинский семь лет служил в Московском областном суде, а три года — во Втором кассационном суде общей юрисдикции.

Владимир Зоркий