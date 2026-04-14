Курский предприниматель получил восемь лет за хищения на линиях обороны

Ленинский райсуд Курска признал генерального директора ООО «Кремень» Игоря Ругаева виновным в мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ) и назначил ему восемь лет колонии общего режима со штрафом в 6,3 млн руб. Об этом сообщили в областной прокуратуре.

Фото: объединенная пресс-служба судебной системы Курской области

В суде установлено, что в декабре 2022 года Ругаев, используя подконтрольную организацию ООО «Кремень», обеспечил заключение с корпорацией развития Курской области государственного контракта на выполнение работ по строительству фортификационных сооружений на территории региона. С помощью подложных документов о выполненных работах и страховании техники он похитил порядка 15 млн руб. Вину Ругаев не признал.

Под стражей Игорь Ругаев находится больше года. Его задержали в Курске после того, как он отбыл административный арест за попытку организации митинга на Красной площади. Предприниматель хотел узнать, почему он не получает деньги за строительство оборонительных сооружений.

На прошлой неделе суд в Курске признал экс-губернатора Алексея Смирнова виновным в получении взяток от коммерсантов, участвовавших в строительстве линий обороны. Ему было назначено 14 лет колонии строгого режима. Бывший заместитель Смирнова Алексей Дедов получил 17 лет за то же преступление. Кроме них за махинации при возведении фортификаций были осуждены 10 человек.

Владимир Зоркий