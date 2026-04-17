Орловский губернатор утвердил установку бюста Сталина за счет бюджета

Губернатор Андрей Клычков внес изменения в программу наказов избирателей, дополнив ее мероприятием по изготовлению и установке бюста Иосифа Сталина. На эти цели из регионального бюджета направят 1,3 млн руб. Соответствующее постановление опубликовано 15 апреля на портале правовых документов.

Памятник планируется установить в облцентре — на территории парка Победы — в рамках проекта «Аллея Победителей».

Ранее Орловский областной Совет народных депутатов большинством голосов поддержал соответствующие изменения в план исполнения сводного перечня наказов. Решение было принято на 51-м заседании 27 февраля. В документе указано, что изготовление и установка бюста должны быть реализованы во втором квартале 2026 года.

Инициатива установки памятника исходила от регионального отделения КПРФ. Предполагается, что «Аллея Победителей» будет включать также бюсты советских военачальников, связанных с освобождением Орла и событиями на Орловско-Курской дуге.

Сенатор от Орловской области Василий Иконников назвал решение облсовета «справедливым». «Иосиф Виссарионович Сталин — главнокомандующий вооруженными силами СССР, председатель правительства Советского Союза в те годы, человек, который смог организовать слаженную работу всей страны, тыла, снабжение армии и флота, подготовить победоносные операции на фронте. Народ верил ему и поддерживал его, видя в нем сильного, грамотного и волевого руководителя, патриота нашей Родины. С позиции исторической справедливости — это объективный и обоснованный шаг. Потомки должны знать выдающихся деятелей Отечества»,— написал он в своем Telegram-канале.

Как ранее сообщал «Ъ-Черноземье», установка бюста может быть приурочена к 9 мая 2026 года. Вопрос выносился коммунистами на общественные слушания в октябре 2024 года: 92% участников высказались в поддержку проекта.

Анна Швечикова