Воронежские власти не нашли строителей двух полигонов ТКО за 2,4 млрд рублей

Не состоялись конкурсы на строительство двух полигонов ТКО в Воронежской области с общей суммой начальных цен контрактов в 2,4 млрд руб. Это связано с отсутствием заявок на торги, сообщается на портале госзакупок.

На строительство мусорного полигона в Россошанском районе было предусмотрено 1,7 млрд руб. Проектная мощность объекта — 84,3 тыс. т в год. Его хотели ввести в эксплуатацию к концу октября 2027 года. Полигон предназначен для размещения отходов, прошедших сортировку и извлечение вторичных материальных ресурсов на действующем мусоросортировочном комплексе.

Строительство объекта в Бобровском районе оценили в 653,7 млн руб. Его проектная мощность вдвое меньше — 40,4 тыс. т в год. Срок ввода в эксплуатацию тот же. Проект предполагает создание комплекса для централизованного сбора и сортировки твердых коммунальных отходов, поступающих от жилых домов, общественных и коммерческих объектов, а также уличного, садово-паркового и строительного мусора.

Согласно порталу госзакупок, новые торги по обоим полигонам пока не объявлены.

