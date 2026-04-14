Надежда Пономарева возглавила городское собрание Курска

Новым председателем Курского городского собрания избрана Надежда Пономарева. Об этом губернатор Александр Хинштейн сообщил в своем канале в Max.

Фото: канал Александра Хинштейна в Max Надежда Пономарева

Госпожа Пономарева является депутатом от «Единой России» с 2021 года. До этого она работала заведующей детским садом и возглавляла ДОСААФ. Сейчас является директором областного центра развития «Грани». «Надежде Петровне — мудрых решений. Рассчитываю на плодотворную работу, у которой будет только одна цель — делать максимум, чтобы жизнь курян становилась лучше!»,— написал господин Хинштейн.

В начале марта пост председателя горсобрания Курска покинул Владимир Токарев, работавший на посту с 2022 года. Перед этим губернатор Александр Хинштейн на совещании в облправительстве рассказал, что супруга господина Токарева является совладелицей фирмы, занимающейся уборкой Курска от снега и незаконным строительством на берегу реки. «…Ситуация, когда депутат горсобрания голосует за формирование бюджета, а потом часть из этих денег попадает в его семейный бюджет, вызывает, мягко говоря, недоумение»,— заявил тогда господин Хинштейн. После этого Токарев вышел из «Единой России».

