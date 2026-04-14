Курские власти потребовали у СХТ 3,7 млрд за срыв строительства детской больницы

В Арбитражный суд Курской области поступил иск управления капитального строительства региона к АО «Строительный холдинг Тезис» (СХТ) Игоря Шахова, получившему в 2022 году контракт на строительство многопрофильной областной детской клинической больницы. Сумма требований региональных властей составляет 3,71 млрд руб., их суть пока не раскрывается. В картотеке еще нет данных о принятии иска к производству, дата заседания не назначена.

По данным портала госзакупок, контракт с СХТ на строительство больницы был расторгнут 30 марта текущего года. Стоимость соглашения составляла 8,29 млрд руб. Фактически оплачено госзаказчиком было около 4,15 млрд руб., но 432,5 млн переплаты были возвращены, что в итоге дало те самые 3,71 млрд руб. с точностью до копейки. Информации об исполненных подрядчиком обязательствах в системе нет.

По данным Rusprofile, ООО «Строительный холдинг Тезис» зарегистрировали в Курске в 2006 году, а в 2023-м организационно-правовая форма сменилась на АО. Уставный капитал предприятия составляет 10 млн руб. Основной вид деятельности — строительство жилых и нежилых зданий. Единственным учредителем выступает Евгений Шахов, который с 30 марта 2026-го также является генеральным директором предприятия. Судя по бухгалтерской отчетности, с которой ознакомился «Ъ-Черноземье», организация завершила 2024 год с выручкой 1,6 млрд руб. и чистой прибылью 65,1 млн руб. Данных за 2025 год не опубликовано. За все время с ООО и АО СХТ заключили более 30 госконтрактов на общую сумму около 32 млрд руб. Стоимость части из них могла значительно вырасти в процессе работ.

В августе 2025 года губернатор Александр Хинштейн (тогда еще врио) на заседании облправительства поручил передать на баланс региона недостроенную школу на Полевой улице, которой также занимался СХТ, и в контексте упомянул провал строительства больницы.

«Все брошено как наглядный памятник бесхозяйственности. В очистных городских сооружениях у нас тоже "Тезис", и в областной детской клинической больнице, где у нас еще один замечательный долгострой. С компанией нам предстоит разбираться еще отдельно, вопросов к ее деятельности немало. Но граждане не должны страдать от аффилированности кого-либо с теми, кого с нами уже нет, а возможно, и с теми, кто с нами есть»,— сказал глава региона.

Контракт с СХТ в 2022-м был заключен как с единственным поставщиком на основании принятых в марте того года поправок к закону о госзакупках. Такое решение принял региональный штаб по повышению устойчивости экономики области под председательством экс-губернатора Романа Старовойта, покончившего жизнь самоубийством в июле 2025-го. Господин Старовойт также участвовал в закладке капсулы с посланием потомкам на старте строительства детской больницы.

Подробно о том, как заключали контракт с СХТ,— в материале «Ъ-Черноземье».

Денис Данилов