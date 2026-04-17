Врио главы Нововоронежа назначен Юрий Жегульский

Губернатор Воронежской области Александр Гусев назначил временно исполняющим обязанности главы Нововоронежа Юрия Жегульского. Последний приступил к новым обязанностям 16 апреля, сообщили в местной администрации.

Юрий Жегульский до чиновничьих постов работал в МФЦ

Фото: администрация Нововоронежа

Господин Жегульский ранее занимал должность замглавы Нововоронежа. Он пришел в администрацию атомграда вместе с Романом Ефименко. До этого оба чиновника работали в Репьевском районе: господин Ефименко был руководителем местной администрации, а господин Жегульский — его заместителем. В 2023 году они оба участвовали в конкурсе на пост мэра Нововоронежа, в котором в итоге победил Роман Ефименко.

В конце марта 2026 года господин Ефименко досрочно ушел в отставку ради перехода на должность министра по развитию муниципальных образований. С 1 апреля администрацию атомграда возглавил Юрий Черенков, которого 8 апреля допросили по подозрению в получении крупной взятки на предыдущем месте работы. На следующий день его отправили в СИЗО до 6 июня.

Алина Морозова