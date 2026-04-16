Руководителем Курского УФАС назначен экс-глава мордовского ведомства

Денис Махаев назначен руководителем Управления Федеральной антимонопольной службы по Курской области. Соответствующий приказ подписан ФАС России, сообщила пресс-служба ведомства.

Назначение в своем Telegram-канале прокомментировал губернатор Александр Хинштейн: «Неоднократно обращался в ведомство для проведения проверок, и всякий раз благодаря вмешательству антимонопольной службы нам удавалось стабилизировать ситуацию и снизить социальное напряжение. Рассчитываю, что с приходом Дениса Махаева эта работа будет еще более конструктивной и эффективной».

Ранее господин Махаев работал в должности заместителя руководителя УФАС по Республике Мордовия. Он родился в 1986 году. В 2008 году окончил Мордовский государственный университет имени Огарева по специальности «Юриспруденция». С 2010 года трудился на различных должностях в управлении ФАС по Республике Мордовия, с 2021 по 2026 год занимал пост заместителя руководителя. Имеет классный чин — советник государственной гражданской службы Российской Федерации 1 класса.

Сегодня «Ъ-Черноземье» писал, что руководителем управления дорожного хозяйства в администрации Воронежа назначена Мария Фомина, а управление по работе с обращениями граждан в городской администрации возглавила Наталья Щербакова.

