Вице-губернатор заявилась на предварительное голосование ЕР по выборам в Тамбовскую облдуму

На сайте предварительного голосования политической партии «Единая Россия» появилась кандидатура заместителя главы Тамбовской области Галины Шеманаевой в числе претендентов на участие в выборах депутатов облдумы восьмого созыва. На ее странице заявлены территориальная группа №13 и одномандатный избирательный округ №13.

Фото: Правительство Тамбовской области

Галина Шеманаева родилась в селе Устье Мичуринского района Тамбовской области. Окончила Тамбовский государственный педагогический институт по специальности «история». В период с 1990-го по 2001 год преподавала историю, а в 2001-м была принята на муниципальную службу ведущим специалистом отдела образования администрации Мичуринского района. С 2015-го по апрель 2022-го возглавляла район, а затем исполняла обязанности заместителя главы Тамбовской области. На текущем посту вице-губернатора утверждена с 24 сентября 2025 года.

В должности вице-губернатора госпожа Шеманаева курирует социальные вопросы и три региональных министерства:

здравоохранения;

образования и науки;

социальной защиты и семейной политики.

Всего по состоянию на 14 апреля на предварительное голосование ЕР по выборам в Тамбовскую областную думу заявились 124 кандидата.

