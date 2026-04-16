Липецкий губернатор Игорь Артамонов опроверг слухи о своей отставке

Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов в ходе отчета перед облсоветом об итогах работы регионального правительства за 2025 год, отвечая на вопрос депутата от Партии пенсионеров Сергея Волобуева, опроверг слухи о своей отставке. Господин Волобуев пояснил, что, по слухам, глава региона якобы может покинуть свой пост в сентябре.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Губернатор ответил, что для достижения значимых результатов в регионе «необходимо лет 15 поработать»: «Думаю, что мы с коллегами еще эге-гей! Пару сроков потянем на радость друг другу и обществу. Продолжим работать вместе, дружно и результативно».

«Была массированная кампания в прошлом году о том, что я уйду в мае 2025-го. Даже мои заместители поверили. В этом году говорят, что в сентябре — во время выборов. Посыл такой, мол, губернатор не местный, он нас всех бросит. Ему регион до одного места. Идут спекуляции и в определенных местах достигают своей цели»,— добавил Игорь Артамонов.

Также губернатор пояснил, что подобные вопросы «задевают его за живое». «Кто деньги на это тратит? В том же "Незыгаре" (Telegram-канал признан иноагентом) около 500 тыс. руб. К тем же иноагентам пробросить еще какие-то деньги. У нас тут есть некоторые коллеги, которые здесь сидят и которые такими вещами пользовались. Деньги впустую»,— высказался глава региона.

В конце ответа он попросил депутатов донести до населения его пожелание «поработать на благо Липецкой области долго-долго, пока позволят жители и президент».

Сегодня «Ъ-Черноземье» сообщал, что депутат липецкого облсовета от КПРФ Николай Быковских в ходе отчета Игоря Артамонова попросил его извиниться за обыски в местном обкоме партии, прошедшие прошлым летом. Поводом для интереса силовиков стали в том числе публикации в газете КПРФ с критикой губернатора и требованием о его отставке.

Егор Якимов