В отношении курской судьи возбуждено дело о взятке в 3 млн рублей

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин с согласия Высшей квалификационной коллегии судей РФ (ВККС) возбудил дело о взятке в отношении судьи и бывшего зампредседателя Ленинского райсуда Курска Ольги Петровой. Об этом сообщили в ведомстве.

Госпоже Петровой вменяют получение взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ, максимальная санкция — 15 лет лишения свободы). По версии следствия, в апреле прошлого года она могла получить 3 млн руб. за назначение обвиняемой в мошенничестве предпринимательнице наказания, не связанного с реальным лишением свободы.

Весной прошлого года по обвинению в передаче взятки судье была задержана заместитель руководителя Фонда капитального ремонта Курской области Ольга Минакова. Она признала вину. После этого госпожа Петрова перестала рассматривать уголовные дела и была привлечена к дисциплинарной ответственности за проступок, нарушающий кодекс судейской этики и подрывающий авторитет судебной власти.

Ольга Петрова, которая отправляла правосудие с 2005 года, пыталась отменить разрешение ВККС на возбуждение в ее отношении уголовного дела. Она настаивала, что не получала взятку, а ее преследование связано с профессиональной деятельностью. Верховный суд отклонил доводы и оставил разрешение в силе. Госпожа Петрова подала жалобу на это решение.

Владимир Зоркий