Koblik Group с активами под Воронежем продает часть завода в Оренбурге за 3,5 млрд

Производственно-складской комплекс площадью 33 тыс. кв. м выставлен на продажу в Ленинском районе Оренбурга на 1-м Донгузском проезде, 78 (бывшее сборочное предприятие John Deere) за 3,5 млрд руб., следует из объявления, размещенного на сайте «Авито». В 2023 году актив приобрел воронежский холдинг Koblik Group после того, как завод остановился из-за прекращения деятельности американской компании в России.

«В рамках стратегии управления активами холдинга принято решение о реализации части производственных площадей бывшего завода в Оренбурге. Приобретенный нами комплекс общей площадью 40 000 кв. м обладает избыточным объемом мощностей для текущих производственных задач. Поскольку для полной загрузки такого объема площадей требуется значительное время и расширение рынков сбыта, компания выставила на продажу или в долгосрочную аренду излишки помещений»,— пояснил «Ъ-Черноземье» председатель совета директоров холдинга Егор Коблик.

В состав комплекса входят производственно-складские помещения (30 тыс. кв. м) и административные помещения (3 тыс. кв. м). Земельный участок занимает 11,92 га. Высота потолков в основных корпусах составляет от 9,35 до 14 м, нагрузка на пол — от 6 до 10 тонн на кв. м. Для персонала оборудованы раздевалки, санузлы, зона отдыха и приема пищи, а также складские и подсобные помещения. В комплексе осуществляется сборка прицепной сельскохозяйственной техники с элементами покраски, резки, гибки и сварки. Имеется пять сборочных линий. Сварочный цех площадью 3 тыс. кв. м насчитывает 26 рабочих участков. Покрасочный цех площадью 3 тыс. кв. м позволяет использовать пять цветов. Для резки и гибки стали установлено швейцарское оборудование Bystronic.

В феврале «Ъ-Черноземье» сообщал, что предприятие по производству ирригационных установок Koblik Group в особой экономической зоне «Центр» в Новоусманском районе Воронежской области могут запустить в 2028 году.

Фотогалерея Как Koblik Group запускала под Воронежем производство прицепов для сельхозтехники
Сварщик выполняет работы на производственной линии нового корпуса «Воронежсельмаша»
Линейка тракторных полуприцепов Koblik представлена на территории предприятия
Окрасочная линия работает в новом производственном корпусе площадью 22 тыс. кв. м
Прицеп серии TM грузоподъемностью 30 т предназначен для перевозки зерна
Работники собирают элементы сельскохозяйственной техники в производственном корпусе
Полуприцеп Koblik на шасси MAN в производственном цехе предприятия
Сотрудник завода выполняет разметку металлических элементов перед дальнейшей обработкой
Производственная линия сборки сельскохозяйственной техники Koblik
Специалист предприятия проводит замеры и контроль параметров конструкции
Сварщик выполняет работы по соединению металлических деталей
Сотрудник предприятия контролирует процесс сборки металлоконструкции в производственном корпусе
Роботизированная сварочная установка работает на линии серийного производства
Губернатор Воронежской области Александр Гусев во время обхода производственного корпуса в индустриальном парке «Масловский»
По словам главы компании Егора Коблика, наряду с тракторными прицепами на заводе начали производить ирригационные установки
Руководство предприятия отмечает, что завод обеспечен отечественными материалами на 80%
Делегация проходит по сборочному участку нового производства
На предприятии средняя зарплата составляет порядка 100 тыс. руб.
Егор Коблик и губернатор Воронежской области Александр Гусев нажимают кнопку запуска нового производства
Новая модель тракторного полуприцепа Koblik представлена на церемонии открытия производства
Александр Гусев оставляет подпись на корпусе представленного полуприцепа

Ульяна Ларионова