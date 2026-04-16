Koblik Group с активами под Воронежем продает часть завода в Оренбурге за 3,5 млрд
Производственно-складской комплекс площадью 33 тыс. кв. м выставлен на продажу в Ленинском районе Оренбурга на 1-м Донгузском проезде, 78 (бывшее сборочное предприятие John Deere) за 3,5 млрд руб., следует из объявления, размещенного на сайте «Авито». В 2023 году актив приобрел воронежский холдинг Koblik Group после того, как завод остановился из-за прекращения деятельности американской компании в России.
«В рамках стратегии управления активами холдинга принято решение о реализации части производственных площадей бывшего завода в Оренбурге. Приобретенный нами комплекс общей площадью 40 000 кв. м обладает избыточным объемом мощностей для текущих производственных задач. Поскольку для полной загрузки такого объема площадей требуется значительное время и расширение рынков сбыта, компания выставила на продажу или в долгосрочную аренду излишки помещений»,— пояснил «Ъ-Черноземье» председатель совета директоров холдинга Егор Коблик.
В состав комплекса входят производственно-складские помещения (30 тыс. кв. м) и административные помещения (3 тыс. кв. м). Земельный участок занимает 11,92 га. Высота потолков в основных корпусах составляет от 9,35 до 14 м, нагрузка на пол — от 6 до 10 тонн на кв. м. Для персонала оборудованы раздевалки, санузлы, зона отдыха и приема пищи, а также складские и подсобные помещения. В комплексе осуществляется сборка прицепной сельскохозяйственной техники с элементами покраски, резки, гибки и сварки. Имеется пять сборочных линий. Сварочный цех площадью 3 тыс. кв. м насчитывает 26 рабочих участков. Покрасочный цех площадью 3 тыс. кв. м позволяет использовать пять цветов. Для резки и гибки стали установлено швейцарское оборудование Bystronic.
В феврале «Ъ-Черноземье» сообщал, что предприятие по производству ирригационных установок Koblik Group в особой экономической зоне «Центр» в Новоусманском районе Воронежской области могут запустить в 2028 году.