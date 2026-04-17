Мэр Воронежа стал первым замсекретаря городского отделения ЕР

В штабе общественной поддержки «Единой России» (ЕР) в Воронеже прошло заседание политсовета городского отделения. На нем мэр Сергей Петрин был избран первым заместителем секретаря партийной ячейки.

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Сергей Петрин

Как сообщили в гордуме Воронежа, также заместителями секретаря назначены руководители шести городских управ и спикер парламента Андрей Дьяченко. Кроме того, на заседании сформирован местный совет сторонников партии, в состав которого вошли 18 человек.

Городское отделение ЕР в Воронеже было создано в этом году. Его возглавил вице-губернатор Дмитрий Маслов. На заседании политсовета отделения он сказал, что ячейке предстоит решать сложные и ответственные задачи, чтобы добиться «невероятных результатов».

В конце прошлого года губернатор Александр Гусев стал секретарем регионального отделения ЕР. До него ячейку возглавлял Владимир Нетесов, который после избрания нового созыва облдумы покинул пост спикера и стал сенатором.

Сергей Толмачев