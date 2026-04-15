Суд признал незаконными часть параметров по торгам КРТ «квартала мойщиков» в Воронеже

Арбитражный суд Воронежской области признал незаконным постановление мэрии Воронежа об организации торгов на право комплексного развития территории (КРТ) в так называемом «квартале мойщиков». Речь идет о части условий аукциона, определяющих требования к участникам. На судебное разбирательство обратили внимание в «Российской газете».

Согласно картотеке арбитражных дел, с иском к администрации города в феврале 2025 года обратилась структура местной ГК «Еврострой» — ООО «СЗ "Градстрой"». Компания оспаривала постановление о проведении аукциона на застройку территории площадью 12,5 га, ограниченной улицами Транспортной, 45-й Стрелковой Дивизии, Бурденко и переулком Здоровья.

Суд признал незаконным постановление мэрии от 19 декабря 2024 года в части утверждения условий аукциона. Речь идет о положении, обязывающем участников предоставлять вместе с заявкой документы, подтверждающие опыт строительства объектов капитального строительства за последние пять лет в объеме не менее 50% от параметров заявленного проекта. Такие требования могли предъявляться как к самому заявителю, так и к его учредителям, дочерним или материнским структурам, выступавшим в качестве застройщика, технического заказчика или генерального подрядчика. Отменят ли сами торги — неизвестно. «Ъ-Черноземье» направил в мэрию города соответствующий запрос.

Аукцион по развитию территории прошел более года назад, в нем победила структура группы компаний экс-депутата облдумы Александра Цыбаня — ООО СЗ «Выбор-ЮГ». Общие затраты на реализацию проекта победитель оценивал примерно в 25 млрд руб.

Проект КРТ «квартала мойщиков» считается одним из крупнейших в Воронеже. Он предусматривает строительство не менее 200 тыс. кв. м нового жилья. В его рамках до конца 2036 года предполагается расселить 68 малоэтажных домов, из которых аварийными признаны только 22. Кроме того, под снос попадают школа и детский сад. Взамен инвестор должен помимо жилья построить два детских сада на 150 мест каждый, а также спроектировать новую школу на 1 тыс. учеников.

Анна Швечикова