В Челябинске застройщик пытается оспорить отказ мэрии в возведении ЖК

Арбитражный суд Челябинской области рассматривает заявление специализированного застройщика «Актив» к администрации города и управлению по архитектурно-градостроительному проектированию. Компания пытается признать недействительным отмену разрешения на строительство жилого комплекса возле улицы Труда, сообщает пресс-служба суда.

Распоряжение об отмене разрешения на строительство было выдано 9 ноября 2022 года. Участок, где планировалось построить ЖК, расположен по улице Коммуны, 98. Рядом находится ТРК «Гагарин парк» и строится жилой комплекс «Грани». Согласно данным суда, застройщик планировал возвести ЖК с помещениями для делового управления, магазинов, детским садом и автопарковой.

В ходе судебных разбирательств «Актив» попросил суд принять обеспечительные меры и запретить администрации менять или отменять правовые акты, ставшие основанием для запрета на стройку. На заседании 14 апреля ходатайство было отклонено.

В администрации Челябинска “Ъ-Южный Урал“ прокомментировали, что разрешение на строительство отменили из-за выявленных нарушений противопожарной безопасности.

«На основании обращений, поступивших в администрацию Челябинска, проведена проверка строительной площадки многофункционального здания на земельном участке внутри квартала в районе улицы Труда, напротив ледовой арены “Уральская молния“. В ходе обследования выявлены обстоятельства, которые могут повлиять на нарушение прав неограниченного круга лиц, в том числе в части противопожарной безопасности»,— отметили в мэрии.

Специализированный застройщик «Актив» связан со строительной компанией «НИКС». Согласно данным «СПАРК-Интерфакс», совладельцами компании являются Владимир Савич, Андрей и Татьяна Серсковы. Они же учредители ООО «Специализированный застройщик “НИКС“».

