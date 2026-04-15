«Верховный главнокомандующий переживает острое расстройство»

Публикации Дональда Трампа в соцсетях, где он изобразил себя в виде Иисуса Христа и подверг критике главу католической церкви, вызвали мгновенную реакцию во всем мире. Политики, общественные деятели и СМИ задаются вопросом, что могло стать причиной таких нападок Трампа на папу римского и к чему может привести их публичная конфронтация.

Президент США Дональд Трамп

Фото: Evelyn Hockstein / Reuters Президент США Дональд Трамп

The Atlantic (Вашингтон, США) Трамп снова слетел с катушек Похоже, его эмоциональное состояние ухудшается — в эти выходные он напал на папу Льва XIV, представил себя Иисусом Христом, а затем до рассвета тыкал пальцем в свой телефон. Судя по этим сообщениям, верховный главнокомандующий явно переживает острое расстройство. Никто не может с уверенностью сказать, что вызывает странное поведение президента. Возможно, из-за своего нарциссического стремления добиваться успеха во всем Трамп ощущает на себе последствия многочисленных публичных неудач. Это включает в себя крах кампании по свержению иранского режима, резкое падение рейтингов, упадок экономики США. В воскресенье произошло сокрушительное поражение одного из его любимых авторитарных соратников — венгра Виктора Орбана. Но что бы ни двигало этим снижением самоконтроля Трампа, американцы не должны игнорировать последний крах президента. Им следует восстановить способность возмущаться; более того, они должны потребовать, чтобы их избранные представители задавали вопросы о ходе войны и о том, способен ли Трамп по-прежнему выполнять свои конституционные обязанности главнокомандующего. Слишком многое поставлено на карту, чтобы считать его заявления просто очередной странностью: американские войска находятся в состоянии войны уже почти шесть недель, и, по сообщениям, Китай помогает Ирану перевооружаться. Даже если бы все остальные проблемы, включая экономику, оставались в стабильном состоянии — а это не так,— Америка не может продолжать игнорировать некомпетентность главнокомандующего, единственного распорядителя кодов огромного ядерного арсенала.

Le Point (Париж, Франция) Трамп, папа и Джорджа Мелони: развод по-итальянски Дональд Трамп назвал папу римского «неудачником» и опубликовал фотографию, на которой он изображен в образе Иисуса-целителя. Джорджа Мелони, его самая верная союзница в Европе, не смогла пройти мимо такого. И отношения между Дональдом Трампом и Джорджей Мелони полностью развалились! Всего за 48 часов медовый месяц, который итальянка так тщательно выстраивала, превратился в публичную ссору. Следует отметить, что 47-й президент США не слишком церемонился в своей антиватиканской провокации. Чтобы атаковать главу католической церкви и поссориться со своим ближайшим европейским союзником, он выбрал день православной Пасхи.

Corriere della Sera (Милан, Италия) Атака Трампа на папу: два довода, почему это признак невероятного невежества Атака Трампа на папу Льва XIV демонстрирует крайнюю степень невежества Трампа во внутренних процессах Ватикана и конклава. Второй момент, папа — американец до мозга костей. Но не тот американец, который разделяет ценности или антиценности, подразумевающие распад многонациональных институтов, войну как инструмент разрешения конфликтов, что разрушает идею гражданского сосуществования народов, а это для Ватикана не просто традиция, а сама жизнь.

The Daily Telegraph (Лондон, Великобритания) Война Белого дома с папой Один родился в Нью-Йорке и был избран 77 млн американцев. Другой родился в Чикаго и почитается более чем 1 млрд католиков. Дональд Трамп и папа Лев XIV никогда бы не стали родственными душами в духовном плане, но личные нападки президента на папу, похоже, вышли за рамки даже по мнению тех, кто голосовал за его возвращение в Белый дом. Язык папы — это язык Евангелия. Президент США говорит на языке воина клавиатуры. Критика папы президентом кажется еще странной потому, что она звучит в то время, когда его личный рейтинг находится в свободном падении. А ведь католики были ключевой частью коалиции, которая вернула господина Трампа к власти. Он получил значительную долю голосов католиков на выборах 2024 года, и местные СМИ в Чикаго даже высказывали мнение, что папа тоже отдал свой голос за него. Но опрос в марте 2026 года показал, что лишь 40% католиков одобряют войну господина Трампа с Ираном, а это было еще до того, как он начал критиковать Рим.

Подготовили Алена Миклашевская, Екатерина Наумова, Евгений Хвостик