Петер Мадьяр

Родился 16 марта 1981 года в Будапеште. Получил юридическое образование в Католическом университете имени Петера Пазманя (2002), параллельно прошел обучение в Берлинском университете имени Гумбольдта.

Юридическую практику начал в суде, затем работал в сфере международного права. В 2002 году вступил в основанный Виктором Орбаном Венгерский гражданский союз («Фидес»). В том же году партия Орбана проиграла парламентские выборы, он временно покинул пост премьер-министра. После возвращения «Фидеса» к власти в 2010 году Мадьяр получил работу в МИД Венгрии. Был одним из дипломатов постпредства при ЕС, курировал отношения между правительством Виктора Орбана и Европарламентом. Затем перешел в Венгерский банк развития, где возглавил юридический директорат ЕС. В 2016–2018 годах входил в состав правления государственного оператора «Венгерские публичные дороги». С 2019 по 2022 год занимал пост генерального директора Центра студенческого кредитования, в 2022 году также являлся управляющим директором компании Good Farming Ltd.

В феврале 2024 года ушел из «Фидеса» после скандала с президентским помилованием бывшего замдиректора детского дома, который участвовал в сокрытии случаев сексуального насилия над воспитанниками. Вскоре дал интервью, в котором обвинил правительство Орбана в коррупции. В апреле 2024 года присоединился к праволиберальной Партии уважения и свободы («Тиса»). На выборах в Европарламент в июне того же года «Тиса» получила почти 30% голосов и 7 венгерских мандатов из 21. Сам Мадьяр стал депутатом Европарламента, зампредом комитета по конституционным вопросам. В июле 2024 года он был избран председателем «Тисы».