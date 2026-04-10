Бывший депутат Евгений Лазарев проиграл спор с нотариусами на три рубля

Бывший депутат городской думы и предприниматель Евгений Лазарев проиграл судебный спор с Нижегородской областной нотариальной палатой (НОНП). Истец просил взыскать с нее три рубля убытков в бюджет Нижнего Новгорода, перечислив их городской администрации.

По мнению Евгения Лазарева, трехрублевые убытки понес город из-за того, что городская администрация в 2014 году без торгов предоставила палате на льготных условиях земельный участок под строительство «Центра оказания бесплатной юридической помощи населению». Застройщик был освобожден от арендной платы за землю, отметил истец.

Он указал, что на выделенной земле был построен «объект, не соответствующий социальным целям». Как ранее писал «Ъ», часть площадей штаб-квартиры НОНП на Ковалихинской улице была продана, а строительные проекты руководства палаты критикуют несколько нотариусов, которых по суду лишают статуса. Евгений Лазарев полагает, что нотариальная палата получила имущественную выгоду, нарушив публичные интересы города и области.

Отказав ему в иске, арбитражный суд пояснил, что предприниматель указывает на нарушение публичных интересов, однако права защищать их у него нет. За взысканием причиненных Нижнему Новгороду убытков могла бы обратиться администрация или органы госвласти.

Евгений Лазарев с отказным решением суда не согласился и обжаловал его в апелляции. Трехрублевую сумму иска предприниматель объяснил «Ъ» тем, что «надо было с чего-то начинать», и он рассчитывал, что администрация подключится и определит размер убытков бюджету. Мэрия, областное правительство и прокуратура заявлены в этом процессе третьими лицами.

Иван Сергеев