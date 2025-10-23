Палата платит всегда

Пятеро нотариусов подали в суд на Нижегородскую областную нотариальную палату (НОНП) с просьбой отменить сделку своей саморегулируемой организации с администрацией Нижнего Новгорода. Два года назад нотариальная палата потратила более 13 млн рублей, выкупив у города ветхое историческое здание рядом с Нижегородской ярмаркой. Несогласные с этой сделкой считают, что президент палаты Кирилл Лазорин приобрел ненужный объект без предварительного общего согласия членов палаты, тем самым увеличив финансовую нагрузку на всех нотариусов. Истцы также припомнили своему руководителю покупку за счет общего бюджета элитной иномарки и инвестиции в строительство штаб-квартиры НОНП. В нотариальной палате обещали прокомментировать этот иск позже, но правление уже лишило нотариального статуса двоих не согласных с политикой руководства.

Некоторые нотариусы недовольны тем, что палата активно инвестирует в недвижимость

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Арбитражный суд начал рассматривать коллективный иск нотариусов Татьяны Егоровой, Виталия Анева, Олеси Захаровой, Алексея Ромашина и Елены Золотой к Нижегородской областной нотариальной палате. Истцы просят признать недействительным договор купли-продажи, по которому палата в декабре 2023 года выкупила у администрации Нижнего Новгорода заброшенное здание на бульваре Мира,23. Бывший торгово-складской корпус Нижегородской ярмарки, являющийся объектом культурного наследия, был продан нотариусам за символический рубль. Однако с учетом цены земельного участка эта покупка обошлась палате в 13,7 млн руб.

Как следует из иска несогласных с этой сделкой нотариусов, они считают, что покупка старого здания, в ремонт которого придется вложить значительные средства, плохо отразилась на финансовом состоянии нотариальной палаты и всех ее членов. Поскольку НОНП является некоммерческой организацией и представляет профессиональное объединение нижегородских нотариусов, ее бюджет формируется за счет их членских взносов.

По мнению истцов, покупка бывшего склада ярмарки (оно якобы понадобилось палате под архив.— «Ъ») необоснованно увеличила расходы общего бюджета палаты. Пятеро не согласных с этими тратами нотариусов также полагают, что сделка была совершена в обход устава НОНП.

По их доводам, президент палаты Кирилл Лазорин не запрашивал предварительное согласие членов на приобретение здания. О заключенном договоре нотариусы узнали на годовом общем собрании в феврале 2024 года, когда господин Лазорин постфактум убеждал коллег одобрить покупку.

«Председательствующий не рассказал о необходимости целевого использования объектов и о других существенных обязанностях покупателя, назвав саму сделку инвестицией. Также он не предоставил всем желающим возможности задать вопросы по существенным условиям сделки. Убеждая собрание одобрить сделку, председательствующий сказал, что мы не разбираемся в законодательстве по отчуждению объектов культурного наследия, поэтому не оценили приобретение в собственность земельного участка под ним, поскольку это не просто, но "мы договорились" (c администрацией как продавцом.— «Ъ»)»,— указали в иске нотариусы.

Они упомянули и другие необоснованные, на их взгляд, расходы нотариальной палаты. Среди них отмечена покупка автомобиля Maybach за 29 млн руб. и стартовавший в 2013 году проект по строительству пятиэтажной штаб-квартиры НОНП на Ковалихинской улице, хотя у палаты давно имеется собственный офис на улице Невзоровых.

«Бюджета нотариальной палаты, образованного из членских взносов нотариусов в размере 6,25% от дохода, для строительства оказалось недостаточно. Поэтому пришлось увеличить членские взносы до 8,25%. Потом нотариальная палата брала кредиты и займы у нотариусов, хотя изначально было понятно, что такая масштабная стройка нотариальной палате не по плечу. Но президент палаты в 2014 году, убеждая голосовать за стройку, говорил, что строить будут инвесторы. Об инвесторах никакой информации мы не получали. Более того, мы не понимаем, зачем палата строила это здание? Заявленные перед инвестсоветом цели аренды земельного участка не выполнены»,— пожаловались заявители.

Судя по иску, в середине 2023 года НОНП продала два этажа построенной штаб-квартиры, которая в объявлении о продаже именовалась уже бизнес-центром. При этом палата заплатила более 100 млн руб. налога за продажу недвижимости при своем годовом бюджете около 160 млн.

Еще два этажа были сданы в коммерческую аренду, а пятый этаж для самих нотариусов еще ремонтируется, указали истцы, считающие расходы своего руководства расточительной тратой общего бюджета.

Президент НОНП и депутат гордумы Кирилл Лазорин на просьбу прокомментировать этот иск попросил прислать запрос в пресс-службу палаты. Ответ на него пока не получен. Заседание арбитражного суда по иску пяти нотариусов назначено на 30 октября. Однако к некоторым из оппозиционеров руководство уже приняло меры.

Как рассказала «Ъ-Приволжье» нотариус из Выксы Татьяна Егорова, правление НОНП на заседании 6 октября решило лишить лицензий ее и дочь Олесю Захарову. «Нас при этом никто не уведомил. Но мы узнали, что такое заседание состоится, и приехали в офис нотариальной палаты. Ходили там чуть не целый день, у всех спрашивали. Я разговаривала и с президентом палаты. В результате от меня с дочерью правление закрылось на замок и без нашего участия лишило нас полномочий. Потом прислали протоколы по почте», — рассказала Татьяна Егорова.

По ее словам, формальным основанием для лишения статуса послужили ранее вынесенные руководством палаты выговоры, которые сейчас оспариваются в суде,— их законность еще не проверена.

Роман Кряжев