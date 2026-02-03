Мэр Ярославля прокомментировал неудачные попытки продать «Центральный рынок»

Мэр Ярославля Артем Молчанов не видит проблемы в том, что дважды не удалось продать пакет акций АО «Центральный рынок» на торгах. Свою позицию он озвучил на открытом совещании в мэрии.

Фото: мэрия Ярославля

«Такое ощущение, что нужно как можно быстрее избавиться от рынка. Идет продажа объекта. Никто такие объекты не продает за три секунды. Мы ищем нормального инвестора, который должен как раз заняться модернизацией данного объекта. Странная новость абсолютно. Я думаю, что никакой спешки здесь нет. Спешка нужна при ловле блох. А тут надо экономикой заниматься»,— сказал господин Молчанов.

Впервые пакет акций выставили на продажу в ноябре 2025 года, затем — в декабре 2025 года. Оба раза торги не состоялись из-за отсутствия заявок. В третий раз рынок выставили на торги накануне по прежней стоимости в 150 млн руб.

Алла Чижова