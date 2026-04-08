Нефть в условиях конфликта: почему Ближний Восток больше не пугает рынок

Обострения на Ближнем Востоке традиционно считались ключевым фактором нестабильности нефтяного рынка и автоматически закладывались в цену как риск дефицита. Наталия Иванова, директор нефтехимической компании «Напор», отмечает, что в реалиях 2026 года такая логика больше не работает. Рынок заметно спокойнее реагирует на геополитику, и ключевое значение теперь имеет не доступность нефти, а стоимость рисков, включенных в цену.

По словам спикера, за последние годы отрасль прошла через более серьезные испытания — санкции, разрыв логистики, переориентацию потоков. Это сформировало новую модель устойчивости: инфраструктура стала гибче, маршруты — диверсифицированнее, а риски заранее встроены в котировки.

В результате нефть торгуется скорее как ожидание того, что поставки останутся стабильными,— поэтому мы видим, как котировки цен чаще всего реагируют не на новости о реальных перебоях, а на вероятности их возникновения.

Устойчивость есть, но уязвимости остались

Но говорить о полной защищенности рынка преждевременно, отмечает Наталия Иванова. Да, система стала гибче, но сохраняет локальные уязвимости.

Во-первых, точечные удары по портам, терминалам или НПЗ могут вызывать непропорционально сильную реакцию и усиливать волатильность — особенно при ограниченном предложении.

Во-вторых — ОПЕК+, которая фактически балансирует рынок. Ограничение добычи формирует базовый дефицит, из-за чего даже локальные кризисы способны масштабироваться в глобальные ценовые колебания.

При этом центр спроса сместился в Азию: Китай и Индия обеспечивают основной рост потребления, а многоканальная логистика снижает зависимость от отдельных маршрутов и усиливает конкуренцию за эти рынки.

Новая реальность: дороже, сложнее, но устойчивее

Конфликты на Ближнем Востоке больше не меняют правила игры — они усиливают уже сложившиеся тренды. Рынок адаптируется быстрее, чем развивается сама геополитика, а перераспределение потоков продолжается.

Для России ситуация остается двойственной: рост цен поддерживает экспортную выручку, но одновременно усиливает конкуренцию на азиатских рынках и давит на маржинальность. Любое обострение увеличивает издержки — растут страхование и стоимость расчетов.

Как отмечает Наталия Иванова, значение имеет не сам кризис, а его влияние на экономику операций: ресурс остается доступным, но его доставка становится сложнее и дороже.

Современный рынок уже прошел структурный разворот. Речь идет не о дефиците, а о росте волатильности и удорожании всей цепочки поставок. Геополитические риски окончательно встроились в себестоимость.

Ближний Восток сегодня — не фактор разрушения, а фактор усложнения рынка. И главный вывод последних лет: нефтяная отрасль научилась адаптироваться быстрее, чем развиваются кризисы.