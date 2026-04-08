В Ростове жителя ДНР приговорили к 5,5 годам за призывы к терроризму

Южный окружной военный суд вынес приговор по уголовному делу в отношении Олега Токаря, обвиняемого по трем эпизодам по ч. 2 ст. 205.2 УК РФ (публичные призывы к осуществлению, оправдание террористической деятельности). Об этом сообщает пресс-служба суда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Доказано, что житель села Андреевка городского округа Докучаевска Донецкой Народной Республики в апреле 2025 года разместил в Telegram-канале комментарии с побуждениями к насильственным действиям против мирного населения России и положительную оценку деятельности «РДК» (организация признана террористической и запрещена в РФ) в нападении на Курскую область.

Приговором суда Олегу Токарю назначено 5,5 лет колонии общего режима. Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован сторонами в Апелляционном военном суде.

Константин Соловьев