В Ленобласти бизнесмена приговорили к четырем годам за обман дольщиков

Всеволожский городской суд Ленинградской приговорил бизнесмена Евгения Кузнецова к четырем годам колонии общего режима по делу о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Об этом сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

Согласно материалам дела, с августа 2014 года по февраль 2021 года подсудимый, являясь бенефициаром ООО «Строительная компания “ПромСервис”», заключал договоры долевого участия на квартиры в жилом комплексе «Гамма» в Новом Девяткино. Исполнять взятые на себя обязательства, как доказало следствие, он не намеревался.

Большая часть полученных от дольщиков средств — а это более 494 млн рублей — была направлена не на строительство, а на личные нужды бизнесмена, в результате чего пострадали 198 человек, пояснили в надзорном ведомстве.

Заложенный «ПромСервисом» проект ЖК предполагал возведение трех 12-этажных монолитных домов почти на 2000 квартир, а также двух подземных паркингов и благоустройство прилегающей территории с детскими и спортивными площадками. Первую очередь планировали сдать еще в 2017 году, но стройка была заморожена еще на уровне котлована. В 2021 году фирму признали банкротом.

В 2023 году правительство Ленобласти привлекло к достройке объекта группу компаний «ФСК» — одного из крупнейших девелоперов в стране. Новый застройщик переименовал проект в UP-квартал «Воронцовский» и анонсировал вложения более 7 млрд руб. По условиям соглашения, 235 квартир, которые появятся в трех корпусах, будут переданы обманутым гражданам.

Андрей Кучеров