Ход боевых действий 6 апреля

Утром 6 апреля в результате атаки США и Израиля погиб глава разведки КСИР Маджид Хамеди. Днем ранее ЦАХАЛ заявил о ликвидации командира артиллерии дивизии «Кудс» КСИР Камиля Мельхейма.

Израиль нанес удары по крупному нефтехимическому заводу в иранском Ассалуйе и нефтехимическому комплексу в городе Марвадешт близ месторождения Южный Парс. По данным иранских СМИ, в результате авиаудара был разрушен жилой дом в Эсламшахре близ Тегерана — погибли не менее 19 человек, среди них 6 детей. Также был атакован Технологический университет имени Шарифа в Тегеране.

КСИР заявил об атаке на десантный корабль ВМС США LHA7 с более чем 5 тыс. военных на борту. Отмечается, что корабль был вынужден отступить вглубь Индийского океана. Также КСИР докладывал об уничтожении израильского контейнеровоза SDN7.

ЦАХАЛ сообщал о нескольких ракетных атаках по Израилю в ночь с 5 на 6 апреля. Удары были зафиксированы в районе Тель-Авива. В Хайфе ракета попала в многоквартирный дом, погибли два человека.

По данным Минздрава Кувейта, шесть человек пострадали в результате падения обломков сбитых ракет на жилой район. Обломки также упали на предприятие Raneen Systems в Абу-Даби (ОАЭ), ранен один рабочий.