Сегодня исполняется 40 лет обладателю Кубка УЕФА, многократному чемпиону и обладателю Кубка и Суперкубка России по футболу, заслуженному мастеру спорта РФ Игорю Акинфееву

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Его поздравляет президент ПФК ЦСКА Евгений Гинер:

— Игорь, дорогой! Не буду считать, сколько лет ты в ЦСКА, сколько лет в этой семье со своими друзьями, близкими, родными и какое огромное количество матчей, спасений и титулов за твоими плечами! Это прекрасно знают все, потому что ты давно стал легендой всего российского футбола! Я хочу поздравить тебя и пожелать спортивного долголетия, чтобы ты оставался играющей легендой еще много лет! Желаю, чтобы травмы не заставляли тебя снижать свой уровень и уходить в сторону. Оставайся с нами, Игорь! С днем рождения!

Сегодня празднует день рождения министр спорта Калининградской области, пятикратная олимпийская чемпионка Наталья Ищенко

Фото: Александр Подгорчук, Коммерсантъ

Ее поздравляет главный тренер сборной России по синхронному плаванию, семикратная олимпийская чемпионка и самая титулованная спортсменка в истории синхронного плавания Светлана Ромашина:

— Дорогая Наталья, для меня ты добрейшей души человек, красивая, мудрая женщина, и я желаю тебе оставаться такой же всегда. Ты — яркий пример того, каким должен быть человек, каким должен быть профессионал. Я желаю тебе крепкого здоровья, теплой атмосферы в доме и простого человеческого счастья. Чтобы, радуясь, ты дарила миру и окружающим свою очаровательную улыбку. Наталья, от всей души поздравляю тебя с днем рождения!

Рубрику ведет группа «Прямая речь»