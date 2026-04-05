Евгений Малкин сменил обладателя Кубка Стэнли

Матч, в котором «Питсбург Пингвинс» дома разгромил — 9:4 — «Флорида Пантерс», принес знаменитому российскому форварду Евгению Малкину 1400-е очко в регулярных чемпионатах НХЛ и первый за четыре года хет-трик, а уничтоженную им и его партнерами команду лишил даже теоретических шансов пробиться в play-off. Истерзанная травмами «Флорида» стала всего шестым в истории лиги клубом, не попавшим в него, будучи действующим обладателем Кубка Стэнли.

Фото: Mark Alberti / Imagn Images / Reuters Евгений Малкин (71-й номер) в матче с «Флоридой» сделал 14-й хет-трик в североамериканской карьере

В иных обстоятельствах Евгению Малкину после этого матча досталось бы куда больше внимания. Выступление в нем 39-летней легенды было роскошным, возвращающим в его пиковые годы, когда в лучшие дни этот форвард иногда казался абсолютно неудержимым. Малкин с удовольствием таскал шайбу, создавал напряжение перед воротами, а главное — поражал их. В этой игре он набрал четыре очка, забив три гола. Хет-трик для Малкина был первым с марта 2022 года (тогда он отметился им во встрече с «Детройт Ред Уингс») и четырнадцатым в регулярных чемпионатах. Столько же, если брать действующих хоккеистов,— у Коннора Макдэвида из «Эдмонтон Ойлерс», Остона Мэттьюза из «Торонто Мейпл Лифс» и партнера россиянина по «Питсбургу» Сидни Кросби, вместе с которым он провел всю свою славную североамериканскую карьеру с тремя Кубками Стэнли и кучей всяких индивидуальных призов, больше — только у Стивена Стэмкоса из «Нэшвилл Предаторс», Давида Пастрнака из «Бостон Брюинс» и, разумеется, Александра Овечкина из «Вашингтон Кэпиталс». Снайперские рейтинги без Овечкина обойтись не могут.

Гол, который Евгений Малкин забил во втором периоде в большинстве, впервые отметившись результативным действием, позволил ему набрать 1400-е очко в регулярных первенствах. Тоже на самом деле отметка заметная. Из тех, кто и сейчас играет в НХЛ, она покорилась до него всего двум хоккеистам — Кросби и опять же Овечкину. Поводов посмаковать биографию Малкина, два десятка лет, проведенных им в Северной Америке, было предостаточно.

Но чуточку снизило эффект от взрыва российского гиганта другое занимательное событие. Именно в этом матче разбитая Малкиным и его товарищами «Флорида», последняя в Атлантическом дивизионе и предпоследняя в Восточной конференции, потеряла остатки шансов проникнуть в «зону play-off».

Те полдюжины встреч, что у нее еще есть в апрельском календаре первенства, уже ничего не значат. Поезд ушел.

А после окончания этого матча довольно забавно было вспоминать, как котировались его участники за несколько недель до старта сезона. «Питсбургу», провалившему предыдущий чемпионат, сулили невеселую жизнь: основа старовата, свежести взять неоткуда. Во «Флориде», наоборот, видели не просто фаворита, а фаворита такого, на которого можно ставить не глядя. В багаже — три подряд выхода в финал Кубка Стэнли и две подряд победы в финале. Состав на турбулентном рынке сберегла, хотя это у триумфаторов выходит редко. Признаков, почему может случиться катастрофа, днем с огнем не сыщешь. В итоге считавшийся слишком подозрительным «Питсбург» нынче уверенно смотрит в кубковое будущее, создав солидный запас прочности, а «Флорида» прощается с хоккеем до следующей осени, добавив строчку в список неудачников, которые в следующем после того, как взяли Кубок Стэнли, сезоне падали так, что пролетали мимо play-off. НХЛ известна зыбкостью иерархии, но он, этот список, совсем коротенький. До «Флориды» такой конфуз пережили «Торонто» в 1968 году, «Монреаль Канадиенс» в 1970-м, «Нью-Джерси Девилс» в 1996-м, «Каролина Харрикейнс» в 2007-м и «Лос-Анджелес Кингс» в 2015-м.

Нынешний, правда, отличается кристальной ясностью причин, к нему приведших. Еще в тренировочном лагере во время подготовки к чемпионату получил тяжелую травму колена капитан и стержневой центрфорвард «Флориды» Александр Барков: операция означала пропуск регулярного первенства. Почти одновременно с ним на операционный стол еще до него лег и другой важнейший для команды нападающий — Мэттью Ткачак, замученный болячками. Он появился на льду перед февральским олимпийским перерывом, пропустив 47 встреч, свыше половины из 82, значащихся в расписании первенства у каждого клуба.

И ладно бы, ограничилось ими. По ходу сезона «Флорида», кажется, ни разу не выставила на встречу вариант, хотя бы отдаленно похожий на боевой. Повреждения игроков, в том числе ведущих, превратились для нее в настоящее проклятие. На игру с «Питсбургом» Флорида вышла без Сэма Райнхарта, Эвана Родригеса, Антона Лунделля, Арона Экблада, Нико Микколы, Дмитрия Куликова. Совсем недавно восстановились Сет Джонс и Томаш Носек. Да у нее не наберется и десятка хоккеистов, у которых за минувшие полгода не возникло достаточно серьезных проблем со здоровьем. ESPN даже подсчитал количество потерянных «Флоридой» «человеко-игр»: количество зашкалило за 500.

А еще он подсчитал, сколько матчей команда провела в play-off в течение трех предыдущих сезонов, продлившихся полную дистанцию, включающую решающую серию. Их 67. У всех вместе взятых остальных 17 клубов, участвовавших в этот период в play-off, таких матчей меньше. А кубковые битвы — это чудовищная нагрузка, уставшие мышцы, разбитые суставы и кости. За все приходится платить, хотя то, что расплата «Флориды» за ее успехи будет такой жестокой, никому в голову все-таки не приходило.

Алексей Доспехов