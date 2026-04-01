Скуадра позора

Главное событие отборочной кампании чемпионата мира по футболу, который летом примут США, Канада и Мексика, произошло на самом ее финише. Проиграв боснийцам в серии пенальти после ничьей со счетом 1:1 в основное и дополнительное время, сборная Италии в третий раз подряд пролетела мимо главного футбольного первенства.

Сборная Италии (слева направо — вратарь Джанлуиджи Доннарумма, полузащитник Николо Барелла и тренер Дженнаро Гаттузо) продлила серию провалов в квалификации к чемпионатам мира до рекордной среди футбольных грандов

Фото: Fabio Ferrari / LaPresse / AP Сборная Италии (слева направо — вратарь Джанлуиджи Доннарумма, полузащитник Николо Барелла и тренер Дженнаро Гаттузо) продлила серию провалов в квалификации к чемпионатам мира до рекордной среди футбольных грандов

Фото: Fabio Ferrari / LaPresse / AP

Квалификация к североамериканскому чемпионату мира, который откроется 11 июня, финишировала 31 марта аккордом из шести матчей, в которых разыгрывались последние остававшиеся на кону путевки на турнир. Но львиная доля внимания досталась одному-единственному среди них — тому, что был сыгран в маленьком городке Зеница в Боснии и Герцеговине на крохотном по меркам элитного футбола стадионе, вмещающем меньше 10 тыс. зрителей.

Его итог посчитали центральным событием всей отборочной кампании, в которой вообще-то хватало всякого драматичного и забавного, не только медиаресурсы тех стран, что представляли соперничавшие друг с другом команды, но и все остальные — британские, немецкие, французские, американские. Кажется, не нашлось никого, кого бы он оставил равнодушным. Но причина вполне понятна.

Сейчас даже смешно вспоминать, с чем ассоциировалась сборная Италии меньше десяти лет назад — с четырьмя победами на чемпионатах мира (больше — пять — до сих пор лишь у бразильцев) и поразительной устойчивостью, живучестью.

Она не подводила тех, кто за нее переживал, и когда итальянский футбол переживал не лучшие времена. Два из своих чемпионских званий, в 1982 и 2006 годах, например, взяла после грандиозных коррупционных скандалов, его потрясших. А уж представить, что эта особенная сборная пропускает мировое первенство, было просто невозможно. Почти полвека, с 1958 года, отбор для нее никогда не был препятствием, даже если состав не смотрелся убедительным. Запаса прочности все равно хватало. В этом смысле конкурировать с итальянцами могли такие же непробиваемые немцы.

После боснийского выезда сборная Италии прочно ассоциируется с чем-то совершенно противоположным природной крепости и устойчивости — с незадачливостью и лузерством. В истории футбола было не так уж мало случаев, когда безусловные гранды, возможности которых предполагают не просто участие в чемпионате мира, а борьбу за его медали, оступались в квалификации. Но случаи, когда такие срывы происходили дважды подряд, все-таки исключительно редки. На память приходят разве что сборные Нидерландов и Франции. Первая не отобралась на турниры 1982 и 1986 годов, вторая — 1990 и 1994 годов.

Итальянцы уже превзошли и голландцев, и французов. Их серия провалов только что растянулась на три отборочные кампании, проходившие примерно по одному и тому же сценарию.

Сборная Италии упускала первое место, прямую путевку на чемпионат, в основной стадии квалификации, вынуждена была биться в стыках, а в них срезалась. В той кампании, что предшествовала чемпионату мира 2018 года в России, ее выбили шведы. В той, которая распределяла слоты на чемпионат мира 2022 года в Катаре,— команда Северной Македонии.

Теперь настала очередь боснийцев, не обративших внимания ни на сулившие им, укомплектованным куда скромнее соперника, с 40-летним Эдином Джеко в роли капитана, ничего хорошего котировки, ни на рано пропущенный гол. После него придавили словно испугавшегося собственного преимущества фаворита, заставили на излете первого тайма удалиться, исправляя чудовищную ошибку, Алессандро Бастони, во втором сравняли счет, а потом безупречно провели серию пенальти. У итальянцев в ней оплошали два игрока: Франческо Эспозито промазал, Брайан Кристанте пальнул в перекладину.

Чемпионат мира-2026 Стыковые матчи за выход в финальную часть чемпионата мира Босния и Герцеговина—Италия 1:1 (пен. —4:1) Табакович, 79 — Кин, 15. Удаление: Бастони (Италия), 41. Косово—Турция 0:1 Актюроглу, 53. Чехия—Дания 2:2 (пен.— 3:1) Шульц, 3; Крейчи, 100 — Андерсен, 72; Хёг, 111. Швеция—Польша 3:2 Эланга, 20; Лагербильке, 44; Дьекереш, 88 — Залевский, 33; Свидерский, 55. ДР Конго—Ямайка 1:0 Туанзебе, 100. Ирак—Боливия 2:1 Аль-Хамади, 10; Хусейн, 53 — Паниагуа, 38. Формула финальной части чемпионата мира Чемпионат мира по футболу пройдет в США, Мексике и Канаде с 11 июня по 19 июля 2026 года. В нем примут участие 48 команд, разбитых на 12 групп. Группа А. Мексика, ЮАР, Южная Корея, Чехия. Группа B. Канада, Босния и Герцеговина, Катар, Швейцария. Группа С. Бразилия, Марокко, Гаити, Шотландия. Группа D. США, Парагвай, Австралия, Турция. Группа E. Германия, Кюрасао, Кот-д’Ивуар, Эквадор. Группа F. Нидерланды, Япония, Швеция, Тунис. Группа G. Бельгия, Египет, Иран, Новая Зеландия. Группа Н. Испания, Кабо-Верде, Саудовская Аравия, Уругвай. Группа I. Франция, Сенегал, Ирак, Норвегия. Группа J. Аргентина, Алжир, Австрия, Иордания. Группа К. Португалия, ДР Конго, Узбекистан, Колумбия. Группа L. Англия, Хорватия, Гана, Панама. По итогам группового этапа (11–27 июня) будут выявлены 32 участника play-off. В их число войдут все команды, занявшие в группах первое и второе места, а также восемь лучших команд по дополнительным показателям среди занявших третье место. Матчи 1/16 финала пройдут с 28 июня по 3 июля, 1/8 финала — с 4 по 7 июля, 1/4 финала — с 9 по 11 июля, полуфиналы — 14 и 15 июля, матч за 3-е место — 18 июля, финал — 19 июля в Ист-Рутерфорде (США).

Каждый из этих конфузов был, конечно, жутко болезненным. Конфуз восьмилетней давности — потому что стал первым. Конфуз, случившийся перед катарским первенством,— не столько из-за очевидной неказистости не пустившей итальянцев на него сборной, сколько из-за того, что, казалось, они сделали из своей предыдущей неудачи абсолютно правильные выводы, скорректировав стиль, добавив ему интересных современных идей. А завоеванное в 2021 году золото чемпионата Европы трактовали как надежное доказательство верности выбранного пути. Конфуз свежайший, судя по реакции экспертов, ударил еще сильнее, так как после него было как-то неловко ссылаться на обстоятельства, на которые ссылались раньше, объясняя, из чего созрела осечка,— слабого тренера, недооценку соперника и переоценку собственного класса.

Поводы указать на обстоятельства, конкретные просчеты были и после боснийской встречи.

У Дженнаро Гаттузо, которому доверили сборную в июне 2025 года, на старте отборочного цикла, уволив после разгромного проигрыша норвежцам Лучано Спаллетти, дефицит работы на топовом уровне. А итальянские футболисты шокировали тем, что и не пытались скрыть радость, узнав, с кем им придется бодаться за путевку на чемпионат мира в решающем матче. Но La Gazzetta dello Sport, BBC, L’Equipe, ESPN предпочитали рассказывать обо всем этом вскользь, как о чем-то чересчур мелком.

Куда важнее для всех оказались другие наблюдения. Насчет того, что с 2010 года итальянские команды, когда-то могучие, не выигрывали Лигу чемпионов, а в текущем розыгрыше ни одна из них не дотянула до четвертьфинала. Насчет того, что клубов из Италии нет в первой десятке Deloitte Money League, рейтинга, ранжирующего их по доходам, то есть, строго говоря, по финансовому благополучию. Насчет того, что в итальянской сборной, понятно, богаче набор известных игроков, чем в боснийской, но никуда не денешься от того факта, что вообще-то уже давным-давно куча стран на порядок эффективнее выводит на рынок молодые таланты. В Италии с ними как-то туго.

И в 2018, и в 2022 годах термин «кризис» в рассказах об итальянских несчастьях употребляли еще робко. Нынче он превратился в единственный, похоже, синоним состояния самого незадачливого в истории футбола гранда. Причем его принято дополнять определением «глубокий», глаз ничуть не колющим.

Алексей Доспехов