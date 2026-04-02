Александру Овечкину снова тридцать

Капитан «Вашингтон Кэпиталс» Александр Овечкин забросил две шайбы — включая победную — в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против «Филадельфия Флайерс», одного из конкурентов столичной команды в борьбе за попадание в play-off. Встреча завершилась со счетом 6:4. Оба гола российского снайпера состоялись в равных составах, оба пришли с пятачка. В первом периоде Овечкин замкнул передачу прорвавшегося к воротам защитника Мэтта Роя. В третьем — добрался до «слепого» паса Коннора Макмайкла и в падении переправил шайбу в сетку (на фото).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Nick Wass / AP Фото: Nick Wass / AP

Для Александра Овечкина эти голы стали 30-м и 31-м в текущем сезоне. 40-летний россиянин в 20-й раз за карьеру достиг рубежа в три десятка заброшенных шайб за один регулярный чемпионат. Это достижение исключительное: так долго оставаться настолько эффективным снайпером прежде не удавалось никому. Всего за карьеру в регулярных чемпионатах НХЛ Овечкин отличился 928 раз. По этому показателю он тоже рекордсмен.

А погоня за рекордом по числу голов с учетом матчей и регулярных первенств, и play-off для Овечкина продолжается. Теперь в его активе 1005 шайб. У возглавляющего классификацию лучших снайперов всех времен канадца Уэйна Гретцки их 1016. Дистанция в 11 голов, кажется, все же слишком внушительная, чтобы помышлять о взятии планки в нынешнем сезоне. До конца регулярного чемпионата у «Вашингтона» остается лишь семь матчей. От «зоны play-off» он отстает всего на три очка, однако конкуренция в борьбе за попадание в кубковую стадию в Восточной конференции исключительно острая. Положение вашингтонцев выглядит слишком сложным.

Роман Левищев