Полиция Прикамья расследует уголовные дела по фактам легализации доходов от наркоторговли

ГУ МВД России по Пермскому краю возбуждено четыре уголовных дела по фактам легализации денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления. В преступлении обвиняются участники организованной группы наркосбытчиков.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД, деятельность межрегиональной группы наркоторговцев была пресечена полицейскими Прикамья в мае 2025 года. Ее участники сбывали наркотики в Пермском крае, Удмуртии и Свердловской области. Полицейские установили, что доставкой наркотиков из центральных регионов страны занималась гражданка Украины 1970 года рождения. Она была задержана в Нытве при оборудовании тайника-закладки.

В результате оперативно-разыскных мероприятий оперативниками изъяли более 9 кг наркотиков. В отношении злоумышленников была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Также в ходе дальнейшего расследования полицейские установили схему легализации доходов от наркоторговли. Четверо участников группы посредством криптокошелька легализовали около 4,5 млн руб., полученных от продажи наркотиков, конвертируя криптовалюту через обменные биржи. После этого подозреваемые переводили деньги на собственные банковские карты. Все четверо злоумышленников — женщины в возрасте 38, 42, 47 и 55 лет.